डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा, साइबर सुरक्षा-एआई जैसे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के पांच प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। यह यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बालासोर तिरुपति लूंग्लि और दमन में शुरू हुई है। छोटे शहरों के छात्र टेक्नोलॉजी और अन्य प्रोफेशनल कोर्स वर्चुअल तरीके से कम फीस में कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा जैसे 101 कोर्स उपलब्ध हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आखिरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हो गया। तीन साल पहले बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई थी। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलाजी (नाइलेट) डिजिटल यूनिवर्सिटी के पांच प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार के मुजफ्फरपुर, ओडिशा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति, मिजोरम के लूंग्लि तो दमन में डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म खोले गए। डिजिटल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटे-छोटे शहरों के छात्रों को अब टेक्नोलाजी से जुड़े व अन्य प्रोफेशन कोर्स को करने के लिए बड़े शहर में नहीं आना पड़ेगा और वे वर्चुअल तरीके से काफी कम फीस में इस प्रकार के कोर्स पूरा कर सकेंगे।

नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी में 101 कोर्स नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए 101 कोर्स रखे गए हैं। ये कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक प्रोग्राम, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्यूफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्सनाल्टी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 व अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हैं। वर्चुअल एप पर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मेंटर होगा। वर्चुअल लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर सकेंगे। अलग-अलग कोर्स के लिए फीस भी अलग-अलग होगी।

वेबसाइट पर कोर्स व फीस की पूरी जानकारी नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर छात्र कोर्स व फीस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। छात्रों को कोर्स करने के बाद उन्हें नौकरी दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। विभिन्न कंपनियों के साथ नाइलेट इस संबंध में समझौता करेगा।