MP Crime: सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर पर लगाया कंटेट चोरी का आरोप, डिजिटल स्ट्राइक की धमकी देकर हड़पे 50 लाख

जेएनएन,जबलपुर। शहर के एक इंटरनेट इन्फ्लूएंसर को उसके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक की धमकी देते हुए कंटेंट चोरी का आरोप लगाकर साइबर ठग ने 50 लाख रुपये हड़प लिए। उसके बाद भी आरोपित उसे धमका रहे थे।

शहर के एक इंटरनेट इन्फ्लूएंसर के साथ हुई घटना इंटरनेट मीडिया अकाउंट बंद करने का बोल बोलकर ब्लैकमेल कर रहे थे, तब इन्फ्लूएंसर ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की। पुलिस के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद ने वर्ष 2017 में इंटरनेट मीडिया पर अपना एक पेज बनाया।

कोरोना लॉकडाउन से वर्ष 2021 तक उनके पेज के फॉलोअरों की अधिक हो गई। इसके बाद उसने इंटरनेट मीडिया पर स्कूल-डे नाम से 96 से अधिक अकाउंट बनाए। इनका उपयोग कुछ समय बाद अजीम प्रमोशन और अपनी कमाई के लिए करने लगे।

दोस्तों के साथ मिलकर एक डिजिटल विज्ञापन एवं प्रमोशन कंपनी बना ली, फिर अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से कंपनियों एवं उत्पादों के प्रमोशन और विज्ञापन करने लगे। कई नामी ई-कॉमर्स एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी उपभोक्ता हैं। ईमेल पर मिली धमकी को किया अनदेखा अजीम के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर कंपनियों के विज्ञापन बढ़ने बाद मार्च में उनके पास एक ईमेल आया। जिसमें उन पर कंपनी एवं उत्पादों के प्रमोशन में कटेंट चुराने का आरोप लगाया गया। चेतावनी दी गई कि उनका इंटरनेट मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जिसे अजीम ने अनदेखा कर दिया और अपना काम जारी रखा।

कुछ दिनों बाद उनके अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक हुई। दो लाख फालोअर घट गए। संबंधित इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी बंद हो गया। दोबरा अकाउंट बनाने में लगे 15 लाख रुपये: इंटरनेट मीडिया पर अचानक फालोअप की संख्या गिरने से अजीम परेशान हुए।

बातचीत के बाद अकाउंट को दोबारा शुरू कराया उन्होंने मामले में संबंधित इंटरनेट मीडिया कंपनी से ईमेल पर संपर्क किया। बातचीत के बाद अकाउंट को दोबारा शुरू कराया। इस प्रक्रिया में उनके 10 से 15 लाख रुपये खर्च हो गए। इसके बाद साइबर ठग के अजीम के पास लगातार फोन आते रहे।