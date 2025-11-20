डिजिटल सुरक्षा: गुजरात में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर

डिजिटलडेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वासन्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 21 नवंबर (शुक्रवार) को गुजरात के हिम्मतनगर में सेमिनार का आयोजन करेगा। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उनको डिजिटलसेफ्टी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साइबरक्राइम का ग्राफ साल दर साल बढ़ रहा है और ठग ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह मुहिम चलाई जा रही है। कार्यक्रम में विश्‍वासन्‍यूज के एक्सपर्ट वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम्स के प्रकार बताने के साथ ही उनसे बचने के तरीके भी बताएंगे। साथ ही उनको गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखने के टिप्स भी दिए जाएंगे।

कार्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वासन्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।