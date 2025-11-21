Language
    जागरण-डिजीकवच अभियान: गुजरात के हिम्मतनगर में सीनियर सिटीजंस को बताए साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    गुजरात के हिम्मतनगर में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा' अभियान के तहत, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज ने गूगल डिजीकवच के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया। एक्सपर्ट्स ने फिशिंग लिंक्स, डीपफेक वीडियो और अन्य ऑनलाइन घोटालों से सतर्क रहने की सलाह दी। 22 नवंबर को गांधीनगर में भी सेमिनार होंगे, जिसका उद्देश्य 20 राज्यों के 30 शहरों में जागरूकता फैलाना है।

    जागरण न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत शुक्रवार को गुजरात के हिम्मतनगर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सेफ्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' पहल के अंतर्गत किया गया।

    लक्ष्मी पार्टी प्लॉट बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट ने लोगों को तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में बताते हुए गूगल के 'डिजीकवच' कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने इस कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कहा कि साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं।

    कभी पेंशन रुकने का झांसा देकर ओटीपी पूछते हैं, तो कभी फेक जॉब स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं।

    वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण

    सेमिनार में विश्‍वास न्‍यूज के प्रशिक्षक ने बताया कि साइबर अपराधी लुभावने ऑफर्स का लालच देकर फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। इन पर क्लिक करने से यूजर का डेटा चोरी होने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने इस तरह के लिंक्स पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी।

    कार्यक्रम में जागरण न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ राजेश उपाध्याय ने कहा कि साइबर अपराधी किसी जानी-पहचानी शख्सियत के डीपफेक वीडियो की मदद से लोगों को कई गुना रिटर्न का लालच देकर किसी प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए उकसाते हैं।

    उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। इस तरह के किसी भी स्कीम के बारे में पहले पूरी तरह से पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट के मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका भी बताया। कार्यक्रम में हिम्मतनगर के एवरग्रीन सीनियर सिटिजन फोरम ने सहयोग दिया। इसमें शामिल लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

    22 नवंबर को गांधी नगर में होगा कार्यक्रम

    हिम्मतनगर के बाद 22 नवंबर (शनिवार) को गुजरात के गांधीनगर में दो सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम सेक्टर-12 स्थित अंबेडकर हॉल में सुबह 10 बजे से और दूसरा सेक्टर-7 स्थित भारतमाला मंदिर हॉल में दोपहर 4 बजे से होगा।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है।

    इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुजरात के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।


    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://www.jagran.com/digikavach