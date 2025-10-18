चीनी ठगों की मदद करने पर डिजिटल मार्केटिंग फर्म के 4 कर्मचारी गिरफ्तार, मिले थे 3 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के चार वरिष्ठ कर्मचारियों को कथित तौर पर चीनी धोखेबाजों को फेसबुक विज्ञापन आइडी तक पहुंच प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यह पहुंच इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर एक प्रसिद्ध शेयर बाजार विशेषज्ञ के डीपफेक वीडियो पोस्ट करने के लिए प्राप्त किया गया था।

कितने रुपये मिले थे?

इसके लिए आरोपित जिजिल सबेस्टियन, दीपायन बनर्जी, डैनियल अरुमुघम और चंद्रशेखर नाइक को तीन करोड़ रुपये मिले थे।

जांच तब शुरू हुई जब एक बिजनेस न्यूज चैनल के शेयर विशेषज्ञ ने पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और पुलिस को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर विज्ञापन के रूप में अपने डीपफेक वीडियो के बारे में सूचित किया।