Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DIGIPIN:भारत का यूनिक जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम, कितना सुरक्षित?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:36 PM (IST)

    डाक विभाग ने DIGIPIN नामक एक नई एड्रेसिंग प्रणाली शुरू की है, जो 4x4 मीटर ग्रिड के लिए 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड प्रदान करती है। यह IIT हैदराबाद और NRSC (ISRO) द्वारा विकसित है, जो पारंपरिक पिन कोड प्रणाली को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। DIGIPIN ई-कॉमर्स, सरकारी सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करेगा, साथ ही सटीक स्थान पहचान में भी मदद करेगा। यह प्रणाली सुरक्षित है और गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करती।

    prefferd source google
    Hero Image

    DIGIPIN:भारत का यूनिक जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम, कितना सुरक्षित?


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डाक विभाग के उप महानिदेशक विवेक दक्ष ने कहा कि विभाग भारत में एक नया एड्रेसिंग सिस्टम, जिसे DIGIPIN या डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, शुरू कर रहा है। इसके बाद पिन कोड को लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत भर में प्रत्येक 4 मीटर x 4 मीटर ग्रिड एरिय के लिए एक यूनिक, जियो-कोडेड 10- करेक्टर अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया DIGIPIN, भारत में क्रांति लाने के उद्देश्य से है।

    दक्ष ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, "पुरानी पिन कोड प्रणाली डाक विभाग द्वारा 1972 में पार्सल की छंटाई और वितरण में मदद के लिए शुरू की गई थी। अब जब हम गंतव्य तक पहुंचने के लिए सटीकता और अन्य उपकरण चाहते हैं, तो हमें एक मानकीकृत एड्रेसिंग सिस्टम की आवश्यकता है।"

    हमने प्रत्येक स्थान को 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक कोड में बदल दिया है और इसे DIGIPIN नाम दिया है। उन्होंने कहा कि IIT हैदराबाद और NRSC (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस नई प्रणाली के उपयोग से पते के स्थान की सटीकता बढ़ेगी। विभाग इस संपूर्ण डिजिटल पिन कोड पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए IIM, IISC बैंगलोर की मदद ले रहा है।

    DIGIPIN का महत्व

    DIGIPIN उन जगहों पर भी प्रभावी होगा जहां पारंपरिक पते अस्पष्ट हैं, और इसके एग्जिक्यूशन से ई-कॉमर्स, सरकारी सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सुधार होगा।

    नई प्रणाली संकट की स्थिति में त्वरित स्थान पहचान में भी मदद करेगी। यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अनुरूप भी है, जो डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देती है। DIGIPIN मानकीकृत पता डेटा प्रबंधन का भी समर्थन करेगा।

    DIGIPIN की विशेषताएं

    • DIGIPIN अक्षांश और देशांतर निर्देशांक का उपयोग करके सटीक स्थानों को इंगित करता है। पारंपरिक छह अंकों वाले पिन कोड केवल बड़े क्षेत्रों को ही कवर करते हैं।
    • DIGIPIN एक 10-करेंक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड है, और रेंडम ऑडर एन्कोडिंग प्रत्येक स्थान के लिए विशिष्टता सुनिश्चित करता है।
    • यह सटीक मानचित्रण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) क्षमताओं का लाभ उठाता है।

    अपना DIGIPIN कैसे खोजें?

    भारतीय डाक के अनुसार, DIGIPIN किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर से प्राप्त होता है, जिसे पूर्वनिर्धारित प्रतीकों का उपयोग करके 10-वर्ण अल्फान्यूमेरिक प्रारूप में एन्कोड किया जाता है।

    अपना DIGIPIN खोजने के लिए, उपयोगकर्ता को अपने सटीक स्थान का पता लगाने के लिए GNSS सुविधा वाले उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे बाद में DIGIPIN कोड में परिवर्तित किया जा सकता है।

    डाक विभाग ने एक बीटा वेब एप्लिकेशन बनाया है जिसे digipin.cept.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

    इन चरणों का पालन करें:

    • भारतीय डाक के "अपना डिजिपिन जानें" पोर्टल (https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home) पर जाएँ।
    • स्थान तक पहुंच की अनुमति दें या अक्षांश/देशांतर निर्देशांक दर्ज करें।
    • अपना विशिष्ट डिजिपिन बनाएं और उसका उपयोग करें।

    डाक विभाग ने यह भी बताया कि डिजिपिन सुरक्षित है और गोपनीयता से समझौता नहीं करता, क्योंकि इससे कोई व्यक्तिगत डेटा जुड़ा नहीं है। यह कोड केवल स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, और किसी व्यक्ति की जानकारी संग्रहीत नहीं की जाती है।

    ईएसआरआई के साथ समझौता ज्ञापन

    पिछले महीने, डाक विभाग ने ईएसआरआई इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ईएसआरआई इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो एक जीआईएस सॉफ्टवेयर और समाधान प्रदाता है।

     