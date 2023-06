Indian Railway: 11 तरह से हॉर्न बजाती है ट्रेन, मुसीबत में करती है अगाह, समझें कब बजती है खतरे की घंटी?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। (Different types of horns in train) ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने देशवासियों को झकझोर दिया है। इस भयानक त्रासदी में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश में इस सदी की यह सबसे भयानक रेल हादसा है। इस हादसे के बाद लोगों के मन में रेल यात्रा को लेकर कई सवाल घूम रहे हैं।

रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल से जुड़े कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है। जानकारी न होने की वजह से किसी दुर्घटना या उसकी सम्भावना होने पर उनको संकेत के रूप में मिलने वाली चेतावनी को लोग समझ नहीं पाते हैं।

ट्रेन को हॉन बजाते हुए हम सभी ने सुना है, लेकिन आपको मालूम हो कि ट्रेन 11 तरह के हॉर्न देती है। हर हॉर्न का मतलब अगल-अगल होता है। आइए, आज हम इन अलग-अलग हॉर्न के बजने के पीछे की वजह को समझते हैं--

1- सबसे छोटे हॉर्न का मतलब

ट्रेन द्वारा सबसे छोटा हॉर्न तब बजाई जाती है, जब ट्रेन यार्ड में साफ-सफाई के लिए जाती है।

2- दो छोटे हॉर्न का मतलब

ट्रेन दो छोटे हॉर्न तब बजाती है, जब वो यात्रा के लिए तैयार होती है। यह हॉर्न ट्रेन मोटरमैन गार्ड को संकेत देता है कि वह ट्रेन को यात्रा शुरू करने के लिए रेलवे सिग्नल दे।

3- तीन छोटे हॉर्न का मतलब

ट्रेन ड्राइवर जब तीन छोटे-छोट हॉर्न बजाता हो तो वो खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि ट्रेन से कंट्रोल खत्म हो गया है। यह इमरजेंसी का संकेत भी है।

4- चार छोटे हॉर्न का मतलब

ट्रेन ड्राइवर के जरिए जब चार छोटे-छोटे हार्न बजाई जाती है तो इसका मतलब है कि ट्रेन में तकनीकी खराबी आ चुकी है।

5- लंबा हॉर्न का मतलब

जब रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से पहले ट्रेन लंबा हार्न बजाए तो इसका मतलब है कि ट्रेन उस स्टेशन पर रुकने वाली नहीं है। यह यात्रियों के लिए संकेत होती है कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली नहीं है।

6- रूक-रूक कर दो बार हॉर्न

अगर ट्रेन दो बार रूक-रूक कर हॉर्न बजाती है तो इसका मतलब यह है कि जो लोग रेलवे क्रॉसिंग के आस-पास हैं वो सतर्क हो जाएं। अक्सर देखा गया है कि लोग रेलवे क्रॉसिंग की अनदेखी कर देते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है।

7- एक छोटा और एक लंबा हॉर्न

इस हॉर्न के माध्यम से मोटरमैन गार्ड को वैक्यूम पाइप ब्रेक सेट करने का संकेत देता है।

8- दो लंबे और एक छोटा हॉर्न

जब ट्रेन दो लंबे और एक छोटे हॉर्न बजाए तो इसका मतलब है कि ट्रेन ट्रैक बदल रही है।

9- दो छोटे और एक लंबे हॉर्न का मतलब

अगर ट्रेन को चेन खींच कर रोकी जाती है तो गाड़ी दो छोटे और एक लंबा हॉर्न बजाकर इसका संकेत देती है।

जब गार्ड वैक्यूम ब्रेक खींचता है तो भी ट्रेन दो छोटे और एक लंबा हॉर्न देती है।

वहीं, ट्रेन जब दो छोटे और एक लंबे हॉर्न बजाती तो इसका यह मतलब भी है कि ट्रेन ट्रैक बदलने वाली है।

10- छह बार छोटे हॉर्न

जब ट्रेन छह बार छोटे हॉर्न दे तो यह एक बड़े खतरे की घंटी है। अगर ट्रेन में गलत गतिविधि करने वाले यानी चोर-बदमाश प्रवेश कर जाएं तो ट्रेन ड्राइवर 6 बार छोटे-छोटे हॉर्न देकर सभी लोगों के आगाह करते हैं।

11- दो लंबे और दो छोटे हॉर्न

बता दें कि ट्रेन ड्राइवर द्वारा दो लंबे और दो छोटे हॉर्न तब दिया जाता है जब गार्ड को लोकोमोटिव का नियंत्रण लेने का संकेत देना होता है।