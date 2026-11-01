आंध्र प्रदेश के स्कूल में चाचा ने किया था छात्रा पर आरी से हमला? दावा- प्रपोजल ठुकराने पर भड़का था

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में एक 21 वर्षीय युवक ने क्लासरूम में घुसकर 10वीं कक्षा की दो छात्राओं पर लकड़ी काटने वाली आरी से जानलेवा हमला कर दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पीड़ित छात्रा का रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी पहले भी छात्रा का पीछा करता था और उसे प्रपोज कर चुका था। छात्रा द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

क्लासरूम में घुसकर किया जानलेवा हमला यह घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे राप्तडु गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में हुई। उस समय क्लास चल रही थी और कमरे में शिक्षिका भी मौजूद थीं। आरोपी की पहचान श्री सत्य साईं जिले के नगलूर निवासी हेमंत उर्फ दुम्मु के रूप में हुई है।

आरोपी वारदात के बाद से फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 12 से 15 विशेष टीमें बनाई हैं। हमले में दोनों छात्राएं घायल हुई हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दोनों को तुरंत अनंतपुर के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया।