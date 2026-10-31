आंध्र प्रदेश के स्कूल में लकड़ी काटने वाली आरी से छात्रों पर हमला, 2 छात्राएं घायल; CM नायडू ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के राप्टाडु मंडल में शनिवार सुबह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही थी तभी 21 साल का एक युवक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर 10वीं कक्षा के कमरे में घुस गया। उसने दो छात्राओं पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गईं। इनमें से एक की हालत गंभीर है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हमला सुबह करीब 10:30 बजे रापताडू गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में हुआ। यह घटना क्लासरूम के अंदर हुई, जहां एक शिक्षक मौजूद थे और पढ़ाई चल रही थी। एयर एंबुलेंस के जरिए बेंगलुरु ले जाई जाएगी छात्रा दोनों लड़कियों को इमरजेंसी इलाज के लिए सीधे अनंतपुर के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया। उनमें से एक की वहां गंभीर सर्जरी चल रही है और उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम हेमंत उर्फ डुम्मू है। बताया जाता है कि हमले के बाद वह स्कूल से भाग गया था। बाद में उसे धर्मावरम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वह श्री सत्य साईं जिले के धर्मवरम मंडल के नागालुर का रहने वाला है और लड़की का दूर का रिश्तेदार बताया जाता है।

इस हमले से छात्रों और स्टाफ के बीच दहशत फैल गई। पुलिस ने घटनाक्रम का पता लगाने और हमले के पीछे की परिस्थितियों को समझने के लिए जांच शुरू कर दी है। हमले के मकसद की भी जांच की जा रही है।

सीएम नायडू ने क्या कहा? मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया, "राप्टाडु जेडपी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा की एक छात्रा पर उसकी क्लास के अंदर हुए बर्बर हमले से मैं गहरे सदमे में हूं और बेहद आक्रोशित हूं। जो हमलावर स्कूलों के अंदर हमारी बच्चियों को निशाना बनाते हैं, उनके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।"