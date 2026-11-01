आंध्र प्रदेश: महिला का पीछा कर व्यक्ति ने कई बार चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान मौत
आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक शख्स ने महिला का पीछा कर उसके घर में घुसकर चाकू से हमला ...और पढ़ें
HighLights
एलुरु में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ।
आरोपी रामकृष्ण ने पीछा कर घर में घुसकर हमला किया।
इलाज के दौरान पीड़िता की मौत, पुलिस जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में दिलदहलाने वाली घटना हुई। एक शख्स ने महिला का पीछा किया फिर उसके घर में घुसा कर कई बार चाकू से हमला किया। इस हमले के कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई।
29 वर्षीय महिला की बेहरमी से हत्या के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है। पीड़ित महिला पोलावरम मंडल के तंगेदिकोंडा गांव की रहने वाली थी। वो बेकरी में काम करती थी और जंगारेड्डीगुडेम में किराए के मकान में रहती थी। आरोपी ने घटना को शुक्रवार शाम को अंजाम दिया जब वो घर पर अकेली थी। आरोपी की पहचान रामकृष्ण के रूप में हुई है।
हमले के बाद आरोपी मौके से फरार
जंगारेड्डीगुडेम पुलिस इंस्पेक्टर एम. वी. सुभाष ने बताया कि हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी भी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में छापेमारी कर रही है।
घटना के बाद लोगों ने एंबुलेंस को खबर की। इसके बाद महिला को पहले जंगारेड्डीगुडेम एरिया के अस्पताल ले जाया गया, और बाद में राजमहेंद्रवरम के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
मौत से पहले पीड़िता ने दर्ज कराया बयान
पीड़िता ने अपनी मौत से पहले पुलिस के पास दर्ज कराए गए बयान में बताया कि आरोपी शख्स अक्सर उसका पीछा किया करता था और उसी ने चाकू से वार किया। इस्पेक्टर सुभाष ने बताया कि इलाज के दौरान शनिवार को पीड़िता की मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पीड़िता और रामकृष्ण एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर अनबन हो गई थी।
पुलिस ने कहा कि हमले की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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