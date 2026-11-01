आंध्र प्रदेश: महिला का पीछा कर व्यक्ति ने कई बार चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान मौत

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में दिलदहलाने वाली घटना हुई। एक शख्स ने महिला का पीछा किया फिर उसके घर में घुसा कर कई बार चाकू से हमला किया। इस हमले के कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई।

29 वर्षीय महिला की बेहरमी से हत्या के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है। पीड़ित महिला पोलावरम मंडल के तंगेदिकोंडा गांव की रहने वाली थी। वो बेकरी में काम करती थी और जंगारेड्डीगुडेम में किराए के मकान में रहती थी। आरोपी ने घटना को शुक्रवार शाम को अंजाम दिया जब वो घर पर अकेली थी। आरोपी की पहचान रामकृष्ण के रूप में हुई है।

हमले के बाद आरोपी मौके से फरार जंगारेड्डीगुडेम पुलिस इंस्पेक्टर एम. वी. सुभाष ने बताया कि हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी भी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में छापेमारी कर रही है।