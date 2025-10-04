Language
    'आई लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं, उन्हें आई लव महादेव से दिक्कत नहीं होनी चाहिए', मुरैना में बोले धीरेंद्र शास्त्री

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:30 AM (IST)

    बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें आइ लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं है लेकिन जब आइ लव महादेव गूंजे तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम भड़काऊ आग लगाने वाली बातें करते हैं लेकिन हम मुस्लिम या ईसाईयों के खिलाफ नहीं हम कट्टर हिंदू-सनातनी हैं।

    धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें आइ लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं है (फाइल फोटो)

     जेएनएन, मुरैना। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें आइ लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आइ लव महादेव गूंजे तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

    हम मुस्लिम या ईसाईयों के खिलाफ नहीं- धीरेंद्र शास्त्री

    यह बात शास्त्री ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बा में आयोजित आशीर्वचन कार्यक्रम के मंच से कही। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हम भड़काऊ, आग लगाने वाली बातें करते हैं, लेकिन हम मुस्लिम या ईसाईयों के खिलाफ नहीं, हम कट्टर हिंदू-सनातनी हैं, लेकिन तमिलनाडु में भगवान राम का पोस्टर जलाया, दुख यह है कि देश में किसी को इस बात की पीड़ा नहीं हुई, अब तक कोई एक शब्द नहीं बोला। ऐसा करने वाले रावण के वंश के हैं, इन्हें फांसी होनी चाहिए। पहले हिंदू डरा हुआ था, अब जगा हुआ है, छोड़ेगा नहीं।

    हमें सरकार के कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए- धीरेंद्र शास्त्री

    पंडित शास्त्री ने कहा कि हमें सरकार के कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें देश के हर हिंदू के दिल में हिंदू राष्ट्र की भावना चाहिए। पंडित शास्त्री ने जात-पात का भेद मिटाने का संदेश देते कहा कि यहां प्रवचन सुनाने नहीं, बल्कि कहने आया हूं कि वर्तमान में हिंदुओं की हालत विचित्र है।

    आगे कहा कि कहीं जात-पात को लेकर लड़ाई है, कहीं क्षेत्रवाद पर लड़ रहे हैं। अब एक न हुए तो न ही परिवार बचेगा, न ही बच्चे बचेंगे। कश्मीर जैसी हालत हो जाएगी। अपने बच्चों को कार-व्यापार नहीं, संस्कार देकर जाओ, इससे धर्मविरोधी हमारे बच्चों का मतांतरण नहीं करवा पाएंगे। 33 करोड़ देवता है हमारे, कम पड़ें तो नया भगवान बना लो, पर किसी मजार पर चादर चढ़ाने मत जाओ।

    सफाई कर्मियों से कराई आरती, हिंदू एकता यात्रा सात से निकालेंगे

    श्री ऊं मनकामेश्वर महादेव परमार्थ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पंडित शास्त्री ने प्रवचन से पहले हनुमानजी की आरती जौरा नगर पालिका के 13 सफाई कर्मचारियों से करवाई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज में जागरूकता और एकता का संदेश देने के लिए सात नवंबर से दिल्ली के कात्यायिनी मंदिर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू होगी, जो 16 नवंबर को वृंदावन में पूर्ण होगी।