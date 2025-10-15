Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना मुश्किल', धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम की जमकर की तारीफ; दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहा?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:22 PM (IST)

    बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। उन्होंने मिशन-2047 के दृष्टिकोण को अभूतपूर्व बताया। शास्त्री ने विपक्ष के नेताओं से भी अपने अच्छे संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि बंगाल में अनुमति न मिलने पर वे सत्ता परिवर्तन के समय दौरा करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम की जमकर की तारीफ (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की और कहा कि देश में उनके जैसा प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है, जो केवल भारत की प्रगति के बारे में सोचते हैं और राष्ट्र के भविष्य के लिए एक साहसी दृष्टिकोण रखते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शास्त्री ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री के साथ संबंध भाईचारे जैसा है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "देश के लिए उनके जैसे प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है। भारत का मिशन-2047 का दृष्टिकोण अभूतपूर्व है। दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारना अभूतपूर्व है। वह 'राम' और 'राष्ट्र' की बात करते हैं। वह 'खेल' और 'रेल' की बात करते हैं। वह 'चाय' और 'गाय' की बात करते हैं।"

    'विपक्ष के नेताओं से भी है अच्छे संबंध'

    उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक कथा कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनका दिग्विजय सिंह के साथ भी अच्छा संबंध है। इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व का ठेका नहीं ले सकती। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी हैं क्योंकि सभी पार्टियों में हिंदू हैं।

    शास्त्री ने कहा कि बंगाल में यदि अनुमति नहीं दी गई, तो वे राज्य में सत्ता परिवर्तन के समय राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, "दीदी (ममता बनर्जी), यदि आप अनुमति नहीं देतीं, तो हम तब आएंगे जब दादा आएंगे।"