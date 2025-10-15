'देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना मुश्किल', धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम की जमकर की तारीफ; दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहा?
बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। उन्होंने मिशन-2047 के दृष्टिकोण को अभूतपूर्व बताया। शास्त्री ने विपक्ष के नेताओं से भी अपने अच्छे संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि बंगाल में अनुमति न मिलने पर वे सत्ता परिवर्तन के समय दौरा करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की और कहा कि देश में उनके जैसा प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है, जो केवल भारत की प्रगति के बारे में सोचते हैं और राष्ट्र के भविष्य के लिए एक साहसी दृष्टिकोण रखते हैं।
शास्त्री ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री के साथ संबंध भाईचारे जैसा है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "देश के लिए उनके जैसे प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है। भारत का मिशन-2047 का दृष्टिकोण अभूतपूर्व है। दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारना अभूतपूर्व है। वह 'राम' और 'राष्ट्र' की बात करते हैं। वह 'खेल' और 'रेल' की बात करते हैं। वह 'चाय' और 'गाय' की बात करते हैं।"
'विपक्ष के नेताओं से भी है अच्छे संबंध'
उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक कथा कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनका दिग्विजय सिंह के साथ भी अच्छा संबंध है। इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व का ठेका नहीं ले सकती। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी हैं क्योंकि सभी पार्टियों में हिंदू हैं।
शास्त्री ने कहा कि बंगाल में यदि अनुमति नहीं दी गई, तो वे राज्य में सत्ता परिवर्तन के समय राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, "दीदी (ममता बनर्जी), यदि आप अनुमति नहीं देतीं, तो हम तब आएंगे जब दादा आएंगे।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।