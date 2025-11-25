धर्मस्थल केस में सीएन चिन्नय्या को जमानत, झूठी गवाही के आरोप में हुआ था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धर्मस्थल में गैर कानूनी तरीके से सामूहिक शव दफनाने की जानकारी देने वाले आरोपी सीएन चिन्नय्या को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह करीब 3 महीने से शिवमोग्गा जेल में बंद था। उसे आज मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई डिटेल्ड सुनवाई के बाद जमानत दे दी गई।

चिन्नय्या पूर्व सफाई कर्मचारी है। उसने दावा किया था कि 1995 और 2014 के बीच धर्मस्थल में दर्जनों महिलाओं और नाबालिगों की लाशें चुपके से दफना दी गईं। उसने आरोप लगाया था कि इसमें से कई के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था।

अदालत से मिल गई जमानत मामले के बाद काफी हंगामा मचा था और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। लेकिन एसआईटी को उसके बयानों और सबूतों में कई गड़बड़ियां मिलीं। इसके बाद उसे 23 अगस्त को झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने पहले उसे अपनी कस्टडी में रखा।

बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अदालत ने उसे सशर्त जमानत दे दी है। आदेश के मुताबिक, उसे 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ पूरा सहयोग करने और बुलाने पर पेश होना पड़ेगा।