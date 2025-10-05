MP News: खरगोन में धर्मशाला विवाद पर दो पक्षों में जमकर चलीं लाठियां, 24 घायल; तीन इंदौर रेफर

बलवाड़ा थाना क्षेत्र के बरझर गांव में सामुदायिक भवन (धर्मशाला) के उपयोग को लेकर पिछले दो दिन से पांच समाजों में विवाद चल रहा है। शुक्रवार और शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों के बीच जमकर लाठियां चलीं।इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। गांव में धर्मशाला को लेकर पाटीदार गुर्जर गवली राजपूत और आर्य समाज के बीच तनाव बना हुआ है।

जेएनएन, खरगोन। बलवाड़ा थाना क्षेत्र के बरझर गांव में सामुदायिक भवन (धर्मशाला) के उपयोग को लेकर पिछले दो दिन से पांच समाजों में विवाद चल रहा है। शुक्रवार और शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों के बीच जमकर लाठियां चलीं। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ। पुलिस जांच में जुटी है।

इनके बीच तनाव बना हुआ है गांव में धर्मशाला को लेकर पाटीदार, गुर्जर, गवली, राजपूत और आर्य समाज के बीच तनाव बना हुआ है। एक पक्ष का कहना है कि धर्मशाला उनका है और अन्य समाज इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसी को लेकर विरोध हुआ और पुलिस की मौजूदगी में लाठियां चलीं।

ग्रामीणों की सूचना पर एएसपी शकुंतला रूहल पुलिस बल के साथ बरझर गांव पहुंचीं और लोगों को समझाइश दी। बैठक लेकर आपसी समझौता कराया गया और विवाद न करने की शपथ दिलाई गई। तीन इंदौर रेफर, गांव में पुलिस तैनात मामले में दोनों पक्षों के 24 लोग घायल हुए और 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इससे पहले नवमी के बाद हुए विवाद में भी दोनों पक्षों के 24 लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ था। उस झगड़े में 23 लोग घायल हुए थे, जिनमें से तीन को इंदौर रेफर किया गया था।

अब तक कुल 37 आरोपितों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। हालांकि एएसपी शकुंतला रूहल ने आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी नहीं दी और कहा कि गांव में शांति है। शनिवार को अन्य गांवों के लोग भी बरझर पहुंचे, जिससे विवाद और बढ़ा।

घायल अस्पताल में भर्ती बड़वाह अस्पताल में जिनका इलाज हुआ उनमें गोपीचंद मोहनलाल यादव (46), सोहन यशवंत हम्मड, जितेंद्र सर्वी (50), दिलीप पाटीदार (40), पूजा दिलीप पाटीदार (36), पवन यादव (21) और रमेश पंवार (50) शामिल हैं। इनमें कुछ के सिर फटे और कई के शरीर पर लाठियों-डंडों के निशान थे।