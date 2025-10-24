दमोह कलेक्टर का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, एसपी से की ब्लॉक कराने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर फ्रॉड के सिलसिले में लगातार ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हुए उनके नाम और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा लोगों को मैसेज कर गुमराह किया जा रहा है।

इसी मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हुए बताया है कि उनके नाम एवं फोटो के साथ मोबाइल नंबर 8491 5677074 नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। जिससे लोगों को मैसेज किया जा रहे हैं।