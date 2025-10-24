Language
    दमोह कलेक्टर का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, एसपी से की ब्लॉक कराने की मांग

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:33 AM (IST)

    दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। इस खाते का उपयोग लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। कलेक्टर कोचर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर खाते को ब्लॉक करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने थाना प्रभारी कोतवाली को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी है।

    दमोह कलेक्टर के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर फ्रॉड के सिलसिले में लगातार ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हुए उनके नाम और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा लोगों को मैसेज कर गुमराह किया जा रहा है।

    इसी मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हुए बताया है कि उनके नाम एवं फोटो के साथ मोबाइल नंबर 8491 5677074 नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। जिससे लोगों को मैसेज किया जा रहे हैं।

    दोषियों पर कार्रवाई की मांग

    दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस फेक व्हाट्सएप अकाउंट को तत्काल ब्लॉक करने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इस पत्र की प्रतिलिपि थाना प्रभारी कोतवाली को भी कलेक्टर द्वारा दी गई है।

