डीजीपी-आइजी सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आज से, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी-आइजी सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 व 30 नवंबर को शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देशभर के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर पहुंचेंगे। शाह सुबह से ही बैठक में शामिल होंगे। इसमें अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के गृह मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

नए और अभिनव विचारों को सामने लाने के लिए, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रमुख और डीआइजी तथा एसपी स्तर के कुछ चु¨नदा पुलिस अधिकारी भी इस वर्ष सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) आयोजित करता है।