DGCA का एक्शन: IndiGo मुख्यालय में निगरानी दल, आठ सदस्यीय टीम गठित; क्या-क्या हुआ?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    डीजीसीए ने इंडिगो पर कसा शिकंजा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राहुल भाटिया के नियंत्रण वाली एयरलाइन इंडिगो द्वारा चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद करने के कारण विमानन नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस एयरलाइन पर शिकंजा कसते हुए आठ वरिष्ठ कैप्टनों की एक निगरानी टीम बनाई है।

    इनमें से दो कैप्टन के अलावा दो अन्य सरकारी अधिकारी भी रोजाना इंडिगो के गुरुग्राम मुख्यालय में तैनात रहेंगे। ये टीम रद्दीकरण की स्थिति, क्रू की तैनाती, अनियोजित छुट्टियों और स्टाफ की कमी से प्रभावित मार्गों की निगरानी करेंगी।

    डीजीसीए द्वारा बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक कैप्टनों की टीम एयरलाइन के पूरे बेड़े, औसत उड़ान दूरी (एक उड़ान में विमान द्वारा तय की गई दूरी), कुल पायलटों की संख्या, नेटवर्क विवरण, चालक दल के सेवा के घंटे, प्रशिक्षण में लगे चालक दल और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करेगी।

    डीजीसीए के आदेश में कहा गया कि ये दो सदस्य प्रतिदिन की उड़ानों, अनियोजित छुट्टियों, चालक दल की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या, साथ ही प्रत्येक आधार पर प्रतिदिन स्टैंडबाय पर रहने वाले काकपिट और केबिन चालक दल की संख्या पर भी नजर रखेंगे।

    आदेश में कहा गया कि इसके अलावा, डीजीसीए कार्यालय के दो और अधिकारी एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात किए जाएंगे ताकि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रद होने की स्थिति, धनवापसी की स्थिति, समय पर उड़ान परिचालन, नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्रियों को मुआवजा और सामान की वापसी की निगरानी कर सकें।

    दोनों दल प्रतिदिन शाम छह बजे तक संयुक्त महानिदेशक (प्रशासन) हरीश कुमार वशिष्ठ और संयुक्त महानिदेशक जय प्रकाश पांडेय को रिपोर्ट देंगे। बता दें कि उड़ान संबंधी नए रोस्टर नियम यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) लागू होने के बाद सप्ताहभर में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद हुई हैं। सैकड़ों फ्लाइटें देरी से रवाना हुईं। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हवाई अड्डो पर अफरातफरी का माहौल रहा।

    डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में उपस्थित होने और हालिया परिचालन बाधाओं से संबंधित एक व्यापक अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    डीजीसीए की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि एल्बर्स को दोपहर तीन बजे डीजीसीए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। नियामक के आदेशानुसार, एयरलाइन को उड़ानें बहाल करने, पायलटों तथा चालक दल की भर्ती योजना, पायलट व चालक दल की अपडेट संख्या, रद की गई उड़ानों की संख्या और रिफंड आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

    डीजीसीए ने संयुक्त महानिदेशक संजय ब्राह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान परिचालन निरीक्षक (सीनियर एफओआइ ) कपिल मांगलिक और एफओआइ लोकेश रामपाल वाली चार सदस्यीय समिति को इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में व्यापक व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने का काम सौंपा है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)