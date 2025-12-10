'कल शाम 3 बजे तक पेश हों...', IndiGo संकट पर DGCA ने CEO पीटर एल्बर्स को फिर किया तलब
DGCA on Indigo Crisis: इंडिगो में चल रहे संकट के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को नोटिस जारी कर फ्लाइ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बाद अब एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों पर सरकार की सख्ती की तलवार लटक रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को नोटिस जारी करते हुए उन्हें कल शाम तक पेश होने का आदेश दिया है।
DGCA ने इंडिगो से पूरे मामले पर डिटेल रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में फ्लाइट रद्दीकरण और देरी से जुड़े सभी तथ्य शामिल रहेंगे। पीटर एल्बर्स को गुरुवार शाम तक इस रिपोर्ट के साथ DGCA के दफ्तर पहुंचना होगा।
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के साथ इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स। फोटो - पीटीआई
DGCA ने दिया आदेश
DGCA ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार शाम 3 बजे तक इंडिगो के सीईओ को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। सीईओ को संबंधित विभाग से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ DGCA की बैठक में हिस्सा लेना होगा।
DGCA ने इंडिगो से वर्तमान उड़ानों पर भी जानकारी मांगी है। इसमें केबिन क्रू की संख्या, ड्यूटी का समय, उड़ानों का समय, कितनी फ्लाइट्स रद हुईं और कितना रिफंड किया गया जैसी सारी जानकारी शामिल होगी।
इंडिगो संकट के दौरान टिकट काउंटर पर लगी यात्रियों की भीड़। फाइल फोटो
जांच के लिए पैनल का गठन
इंडिगो संकट की जांच के लिए DGCA ने एक पैनल का भी गठन किया है। यह चार सदस्यीय कमेटी फ्लाइट रद होने की वास्तविक वजह पता लगाने में जुटी है। इस कमेटी में डीजी संजय संजय ब्रह्मणे, डिप्टी डीजी अमित गुप्ता, फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर कपिल मंगलिक और सूचना प्राधिकरण अधिकारी लोकेश रामपाल मौजूद हैं।
DGCA के प्रमुख फैज अहमद किदवई ने 5 दिसंबर को बताया था कि यह पैनल इंडिगो के द्वारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नियमों के पालन की भी निगरानी करेगा। FDTL के नियमों का उल्लंघन करने पर एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
