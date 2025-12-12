इंडिगो संकट के बीच DGCA का एक्शन, चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड
इंडिगो में चल रहे संकट के बीच, DGCA ने सख्त कदम उठाते हुए चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई विमानन सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोपों ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो पर बड़ा एक्शन लेते हुए चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। डीजीसीए का कहना है कि ये कर्मचारी मुश्किल में फंसी इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे।
दरअसल, डीजीसीए का मानना है कि इन कर्मचारिओं की ओर से एयरलाइन के इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग में लापरवाही की वजह से यह कार्रवाई की गई।
बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में इंडिगो ने अपनी हजारों उड़ानों को रद कर दिया था। इसके कारण देश भर में लाखों यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है।
बताया जा रहा है कि डीजीसीए ने क्रू के इस्तेमाल और रिफंड समेत अलग-अलग ऑपरेशन की देखरेख के लिए गुरुग्राम में एयरलाइन के ऑफिस में दो टीमें तैनात की हैं। ये निगरानी टीमें शाम 6 बजे रेगुलेटर को प्रतिदिन रिपोर्ट देंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।