Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pics: सिर पर इरुमडी, हजारों की भीड़ और घंटों इंतजार; भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला में जुटे भक्त

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    Sabarimala Temple: सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए लाखों भक्त जुटे। भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इरुमडी सिर पर रखकर, भक्त भगवान अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    केरल के सबरीमाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर इरुमुड़ी रखकर सबरीमाला मंदिर में पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल के पथानामथिट्टा में स्थित सबरीमाला मंदिर में अय्यप्पा के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते हैं। यह पवित्र यात्रा नवंबर मध्य से शुरू होकर मध्य जनवरी तक चलती है।

    Sabarimala Temple (2)

    सबरीमाला मंदिर में भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई जहाज में सभी श्रद्धालुओं को इरुमुडी लेकर जाने की इजाजत दे दी है। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (1)

    सबरीमाला मंदिर में सिर पर इरुमुडी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते श्रद्धालु। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (3)

    इरुमुडी एक तरह की पवित्र थैली होती है, जिसमें भगवान अयप्पा को चढ़ाने वाली सामग्री रखी जाती है। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (4)

    इरुमुडी में सबसे प्रमुख पूजा सामग्री नारियल होता है, जिसे सभी भक्त सबरीमाला मंदिर में अर्पित करते हैं। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (5)

    लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर सबरीमाला मंदिर में लाइन लगाकर खड़े हैं। भक्तों की इस भीड़ में कई छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (7)

    सबरीमाला मंदिर में राज्य सरकार ने पुलिसबलों की तैनाती की है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (6)

    भगवान अयप्पा के दर्शन की यह पवित्र यात्रा हर साल नवंबर मध्य से शुरू होकर मध्य जनवरी तक चलती है। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (9)

    सबरीमाला मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करते हुए। फोटो - पीटीआई

    Sabarimala Temple (8)

    बीती रात से ही हजारों श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर भगवान अय्यपा की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे हैं। फोटो - पीटीआई