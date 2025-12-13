Pics: सिर पर इरुमडी, हजारों की भीड़ और घंटों इंतजार; भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला में जुटे भक्त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर इरुमुड़ी रखकर सबरीमाला मंदिर में पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।
केरल के पथानामथिट्टा में स्थित सबरीमाला मंदिर में अय्यप्पा के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते हैं। यह पवित्र यात्रा नवंबर मध्य से शुरू होकर मध्य जनवरी तक चलती है।
सबरीमाला मंदिर में भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई जहाज में सभी श्रद्धालुओं को इरुमुडी लेकर जाने की इजाजत दे दी है। फोटो - पीटीआई
सबरीमाला मंदिर में सिर पर इरुमुडी रखकर 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते श्रद्धालु। फोटो - पीटीआई
इरुमुडी एक तरह की पवित्र थैली होती है, जिसमें भगवान अयप्पा को चढ़ाने वाली सामग्री रखी जाती है। फोटो - पीटीआई
इरुमुडी में सबसे प्रमुख पूजा सामग्री नारियल होता है, जिसे सभी भक्त सबरीमाला मंदिर में अर्पित करते हैं। फोटो - पीटीआई
लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर सबरीमाला मंदिर में लाइन लगाकर खड़े हैं। भक्तों की इस भीड़ में कई छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। फोटो - पीटीआई
सबरीमाला मंदिर में राज्य सरकार ने पुलिसबलों की तैनाती की है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। फोटो - पीटीआई
भगवान अयप्पा के दर्शन की यह पवित्र यात्रा हर साल नवंबर मध्य से शुरू होकर मध्य जनवरी तक चलती है। फोटो - पीटीआई
सबरीमाला मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करते हुए। फोटो - पीटीआई
बीती रात से ही हजारों श्रद्धालु सिर पर इरुमुडी रखकर भगवान अय्यपा की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे हैं। फोटो - पीटीआई
