भारी बारिश और 3 हजार फीट की पहाड़ी और अटूट श्रद्धा... दीवाली पर ऐसे देवीरम्मा मंदिर पहुंच हजारों भक्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दिवाली के मौके पर भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। रविवार को चिक्कमगलुरु में रोशनी के त्योहार पर हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया और देवीरम्मा पहाड़ी मंदिर पहुंचे। पहली बार, भक्तों को दिन में पहाड़ी पर चढ़ने की इजाजत दी गई, जबकि पहले त्योहार से एक दिन पहले शाम को चढ़ाई शुरू होती थी। लगातार बारिश के बावजूद, भक्तों ने देवी बिंदिगा देवीरम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए 3,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की।

पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यह मंदिर मल्लेनहल्ली में है और साल में सिर्फ एक बार दीपावली के दौरान खुलता है। यहां पूरे कर्नाटक से लोग आते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। परिवारों ने बाबाबुदनगिरी में माणिक्यधारा और अरिसिनगुप्पे के रास्ते यह मुश्किल चढ़ाई की।