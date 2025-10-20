Language
    भारी बारिश और 3 हजार फीट की पहाड़ी और अटूट श्रद्धा... दीवाली पर ऐसे देवीरम्मा मंदिर पहुंच हजारों भक्त

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:22 PM (IST)

    दिवाली के अवसर पर चिक्कमगलुरु में भक्तों की देवीरम्मा पहाड़ी मंदिर में गहरी आस्था देखने को मिली। पहली बार दिन में चढ़ाई की अनुमति मिली। बारिश के बावजूद, भक्तों ने 3,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर देवी बिंदिगा देवीरम्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए और परिवहन विभाग ने बस सेवा शुरू की।

    Hero Image

    देवीरम्मा मंदिर जाते भक्त।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दिवाली के मौके पर भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। रविवार को चिक्कमगलुरु में रोशनी के त्योहार पर हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया और देवीरम्मा पहाड़ी मंदिर पहुंचे।

    पहली बार, भक्तों को दिन में पहाड़ी पर चढ़ने की इजाजत दी गई, जबकि पहले त्योहार से एक दिन पहले शाम को चढ़ाई शुरू होती थी। लगातार बारिश के बावजूद, भक्तों ने देवी बिंदिगा देवीरम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए 3,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की।

    पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    यह मंदिर मल्लेनहल्ली में है और साल में सिर्फ एक बार दीपावली के दौरान खुलता है। यहां पूरे कर्नाटक से लोग आते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। परिवारों ने बाबाबुदनगिरी में माणिक्यधारा और अरिसिनगुप्पे के रास्ते यह मुश्किल चढ़ाई की।

    जिला प्रशासन और पुलिस ने हादसों को रोकने के लिए अच्छी जगहों पर सुरक्षा रस्सियां लगाने जैसे बड़े कदम उठाए। भक्तों की सुरक्षा पक्का करने के लिए कई टीमें अलग-अलग जगहों पर तैनात थीं।

    परिवहन विभाग ने शुरू की बस सर्विस

    भारी बारिश की वजह से मल्लेनहल्ली हाई स्कूल में पार्किंग मुश्किल हो गई। इसलिए, पुलिस ने चिकमगलूर शहर में आईजी रोड, एमजी रोड और आईडीएस जी पॉलिटेक्निक कॉलेज में दूसरी पार्किंग का इंतजाम किया। KSRTC ने शहर के बस स्टेशन और टाउन कैंटीन सर्कल से मल्लेनहल्ली के लिए बस सर्विस भी शुरू कीं, और जिला पुलिस ने भक्तों से इन बसों का इस्तेमाल करने की अपील की।

