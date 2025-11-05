Rajasthan: एक भक्त ने सांवरिया सेठ को चढ़ाया चांदी का ट्रांसफार्मर, जयकारों से भक्तिमय वातावरण

जेएनएन,उदयपुर। उदयपुर के ललित गांग सोनू ने मंगलवार को सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रांसफार्मर और डीपी सेट समर्पित किया। यह भेंट बड़ी सादड़ी स्थित गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के स्वामी सुदर्शन महाराज की उपस्थिति में अर्पित की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ललित गांग सोनू उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष और हैप्पी इलेक्ट्रिकल के निदेशक हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक चांदी से निर्मित ट्रांसफार्मर और डीपी सेट सांवरिया जी के श्री चरणों में अर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ कुलदीप श्रीमाली, सुरेश मेनारिया (दर्शन यूनिफार्म), प्रमोद गौतम और प्रहलाद सुथार भी उपस्थित थे।

मंदिर परिसर में भेंट के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और “जय सांवरिया सेठ” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। स्वामी सुदर्शन आचार्य जी ने इसे केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम बताया।