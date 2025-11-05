Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan: एक भक्त ने सांवरिया सेठ को चढ़ाया चांदी का ट्रांसफार्मर, जयकारों से भक्तिमय वातावरण

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:08 AM (IST)

    उदयपुर के ललित गांगसोनू ने मंगलवार को सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रांसफार्मर और डीपीसेट समर्पित किया। यह भेंट बड़ी सादड़ी स्थित गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के स्वामी सुदर्शन महाराज की उपस्थिति में अर्पित की गई। ललित गांग सोनू उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष और हैप्पी इलेक्ट्रिकल के निदेशक हैं।   

    prefferd source google
    Hero Image

    एक भक्त ने सांवरिया सेठ को चढ़ाया चांदी का ट्रांसफार्मर (फोटो- जेएनएन)

    जेएनएन,उदयपुर। उदयपुर के ललित गांग सोनू ने मंगलवार को सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रांसफार्मर और डीपी सेट समर्पित किया। यह भेंट बड़ी सादड़ी स्थित गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के स्वामी सुदर्शन महाराज की उपस्थिति में अर्पित की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ललित गांग सोनू उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष और हैप्पी इलेक्ट्रिकल के निदेशक हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक चांदी से निर्मित ट्रांसफार्मर और डीपी सेट सांवरिया जी के श्री चरणों में अर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ कुलदीप श्रीमाली, सुरेश मेनारिया (दर्शन यूनिफार्म), प्रमोद गौतम और प्रहलाद सुथार भी उपस्थित थे।

    मंदिर परिसर में भेंट के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और “जय सांवरिया सेठ” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। स्वामी सुदर्शन आचार्य जी ने इसे केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम बताया।

    भक्तजन ललित गांग सोनू के इस कार्य को “अनोखा भक्त, अनोखी भेंट” के रूप में सराह रहे हैं। यह कार्यक्रम भक्ति और सामुदायिक सेवा का जीवंत उदाहरण बन गया, जिससे मंदिर परिसर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा।