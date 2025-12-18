घने कोहरे में डूबा दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया की उड़ानों पर पड़ सकता है असर; यात्रियों को किया सतर्क

एएनआई, नई दिल्ली। एयर इंडिया ने यात्रियों को अगले कुछ दिनों में घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन में संभावित व्यवधानों के बारे में आगाह किया है, विशेष रूप से दिल्ली स्थित अपने मुख्य हवाई अड्डे और उत्तरी और पूर्वी भारत के कई हवाई अड्डों पर। एयरलाइन ने कहा कि कम दृश्यता के कारण देरी या उड़ानें रद्द हो सकती हैं, जिसका असर उसके पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा।

बुधवार को जारी एक सलाह में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर ढंग से बनाने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.airindia.com/in/en/manage/flight-status.html) पर अपडेट देखते रहें। एयरलाइन ने कहा कि उसने कोहरे से संबंधित व्यवधानों को कम करने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं, जिनमें परिचालन योजना और जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय शामिल है। एयरलाइन ने इस संबंध में निम्नलिखित लिंक (https://bit.ly/4agYVyF) जारी किया है। हालांकि, इसने स्वीकार किया कि यदि घने कोहरे की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तो अचानक उड़ानें रद हो सकती हैं या लंबी देरी हो सकती है।