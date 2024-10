सहारा रेगिस्तान में चमत्कार, सूखी झीलों में 50 साल बाद भरा पानी; देखें तस्वीरें

सहारा रेगिस्तान में भारी बारिश हो रही है। माली और मॉरिटानिया में इस समय असामान्य रूप से उच्च स्तर की बारिश हो रही है। साथ ही अटलांटिक में तूफान के कम आने का ये भी एक कारण हो सकता है। ये लहरें अक्सर तूफान में बदल जाती हैं, इनकी संभावना इस वक्त बहुत कम है।

👀💭 Dramatic #floods hit the #Sahara for the first time in 50 years after two days of rain in SE #Morocco, far exceeding annual averages. Experts warn these storms, caused by an extratropical system, could signal more extreme weather for the region. #SaharaFloods 📸 Photos: @AP https://t.co/uL3cojzs3X pic.twitter.com/3a3tr0c38n