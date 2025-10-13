Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुल्ले पैसों के विवाद में कारोबारी के घर में घुसे 40 डिलीवरी बॉय, नौकरों की जमकर कर दी पिटाई

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    कोलार में एक कारोबारी और डिलीवरी बॉय के बीच खुले पैसे को लेकर विवाद हो गया। डिलीवरी बॉय के दुर्व्यवहार करने पर कारोबारी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों को बुलाकर कारोबारी के घर पर हमला कर दिया, जिसमें नौकर घायल हो गए। पुलिस ने डिलीवरी बॉय और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खुल्ले पैसों पर डिलीवरी बॉय का हंगामा। स्क्रीग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलार के रिहायशी क्षेत्र दानिश हिल्स में एक कारोबारी और डिलीवरी ब्वाय के बीच खुल्ले रुपयों को लेकर जमकर हंगामा हो गया। कारोबारी के खुल्ले रुपये न देने पर डिलीवरी ब्वाय ने उनसे अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वहीं गुस्साए डिलीवरी ब्वाय ने सेंटर में जाकर अपने साथी डिलीवरी ब्वायों को बुला लिया और कारोबारी के घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाशों का आतंक देखकर कारोबारी अपने परिवार के साथ कमरों में छुप गए। वहीं बदमाशों ने बाहर मौजूद नौकरों की पिटाई कर दी गई। कारोबारी के नौकरों की शिकायत पर कोलार थाना पुलिस ने डिलीवरी ब्वाय और उसके साथियों पर केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी संजय सोनी के अनुसार हर्षित गुरू दानिश हिल्स कालोनी में परिवार के साथ रहते हैं। वह पेशे से रियल स्टेट कारोबारी हैं।

    खुल्ले पैसों पर डिलीवरी बॉय का हंगामा

    रविवार दोपहर करीब एक बजे उनकी पत्नी ने आनलाइन साइट ब्लिंकिट से कुछ सामान आर्डर किया था। जब डिलीवरी ब्वाय सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने आर्डर के कुछ रुपये नकद दे दिए, जबकि खुल्ले रुपये न होने पर बाकी के आनलाइन करने लगीं। इस पर डिलीवरी ब्वाय ने आनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। यह सुनकर हर्षित गुरू बाहर आए तो दोनों के बीच बहस हो गई। उनका आरोप है कि डिलीवरी ब्वाय ने अभद्रता की तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया था।

    कारोबारी के घर में घुसकर मारपीट

    वहीं इस विवाद के बाद डिलीवरी ब्वाय रोते हुए अपने सेंटर पहुंचा और दूसरे साथियों को पूरी बात बताई तो 30-40 डिलीवरी ब्वायों की भीड़ कारोबारी के घर घुस गई। वहां मौजूद काराबोरी के नौकरों ने उन्हें रोका तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मारपीट करने वाले डिलीवरी ब्वायों पर केस दर्ज किया है।