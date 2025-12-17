दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 10-15 दिनों में जनता के लिए खुलेगा : गडकरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके चालू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 6.5 घंटे से घटकर दो घंटे हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने 212 किलोमीटर लंबे छह लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से समय मांगा है। इस एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर दो घंटे होने की उम्मीद है। इसे 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। चार खंडों में विभाजित यह एक्सप्रेस वे दिल्ली में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) से शुरू होकर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला में खेकरा स्थित ईपीई इंटरचेंज, बागपत, शामली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से होते हुए देहरादून तक जाता है। पूरे कारिडोर के निर्माण में कई विशेष प्रविधान किए गए हैं।

गणेशपुर से देहरादून तक का मार्ग वन्यजीवों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसमें 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड, छह पशु अंडरपास, हाथियों के लिए दो अंडरपास, दो बड़े पुल और 13 छोटे पुलों का प्रविधान है। इस परियोजना को 2020 में मंजूरी मिली थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2021 में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि 3.60 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 574 निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपनी पूर्णता की समय सीमा से पीछे चल रही हैं। राज्यसभा में गडकरी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 574 देरी से चल रही राजमार्ग परियोजनाओं में से 300 परियोजनाएं एक वर्ष से कम की देरी से चल रह रही हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उनके मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2025 तक 3,468 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है।