'मैं मौके पर जा रहा हूं...', दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में अमित शाह; पीएम मोदी ने भी ली हालात की जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाका कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट एक आई20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगे और इस घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी अमित शाह को फोन कर मामले की जानकारी ली है। घटनास्थल पर एनआईए की टीम भी पहुंची है। इसके पहले अमित शाह ने आईबी के चीफ से भी बात की थी।

#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah says "This evening, around 7 pm, a blast occurred in a Hyundai i20 car at the Subhash Marg traffic signal near the Red Fort in Delhi. The blast injured some pedestrians and damaged some vehicles.… pic.twitter.com/BfRei3r3tx — ANI (@ANI) November 10, 2025

मौके पर पहुंची जांच एजेंसियां

दमकल विभाग को कार में धमाके की काल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत छह एंबुलेंस और सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सुबूत जुटाने में लगी हैं।

Prime Minister Narendra Modi has taken stock of the situation in the wake of the blast in Delhi. He spoke to Union HM Amit Shah and took an update on the situation: GoI Sources pic.twitter.com/Hp9hZwFtho — ANI (@ANI) November 10, 2025

पहाड़गंज के निवासी प्रत्यक्षदर्शी व पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वैगन-आर कार में बैठे थे और विस्फोट में वह बाल बाल बचे, क्योंकि उनके भाई समान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे। लेकिन वह नहीं गए। यहीं, इंतजार करते रहे कि विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आया एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा आैर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah reaches Lok Nayak Hospital. pic.twitter.com/qJV6nRneyz — ANI (@ANI) November 10, 2025

धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा और मंदिर व मेट्रो स्टेशन पर लगे शीशे टूट गए। धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया