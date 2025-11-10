Language
    'मैं मौके पर जा रहा हूं...', दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में अमित शाह; पीएम मोदी ने भी ली हालात की जानकारी

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर जा रहे हैं और पीएम मोदी ने भी जानकारी ली है। एनआईए की टीम जांच में जुटी है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।

     बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट एक आई20 कार में हुआ (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाका कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट एक आई20 कार में हुआ, जिसमें 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है।

    गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगे और इस घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी अमित शाह को फोन कर मामले की जानकारी ली है। घटनास्थल पर एनआईए की टीम भी पहुंची है। इसके पहले अमित शाह ने आईबी के चीफ से भी बात की थी।

    मौके पर पहुंची जांच एजेंसियां

    दमकल विभाग को कार में धमाके की काल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत छह एंबुलेंस और सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सुबूत जुटाने में लगी हैं।

    पहाड़गंज के निवासी प्रत्यक्षदर्शी व पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वैगन-आर कार में बैठे थे और विस्फोट में वह बाल बाल बचे, क्योंकि उनके भाई समान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे। लेकिन वह नहीं गए। यहीं, इंतजार करते रहे कि विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आया एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा आैर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

    धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा और मंदिर व मेट्रो स्टेशन पर लगे शीशे टूट गए। धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया