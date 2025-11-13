'स्थिति बहुत खराब है! कोर्ट मत आइए...', SC के जज ने कपिल सिब्बल को क्यों दी ये सलाह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने गुरुवार को वकीलों से कहा कि वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अपनाएं। यह टिप्पणी जस्टिस नरसिम्हा ने जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर के साथ बैठकर मामलों की सुनवाई के दौरान की। दिल्ली में लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंची हवा की गुणवत्ता को देते हुए उन्होंने कहा कि वकीलों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

' मास्क पहनना ही काफी नहीं ' सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई वकील तो पहले से ही मास्क बहनर अदालत आ रहे हैं, तब जस्टिस नरसिम्हा ने चेतावनी दी कि सिर्फ मास्क पहनने से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, "यह जहरीली हवा शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है।"