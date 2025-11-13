Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'स्थिति बहुत खराब है! कोर्ट मत आइए...', SC के जज ने कपिल सिब्बल को क्यों दी ये सलाह?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने वकीलों को वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और सिर्फ मास्क पहनना पर्याप्त नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने वकीलों से अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा क्योंकि जहरीली हवा शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    SC के जज ने कपिल सिब्बल को दी ये सलाह (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने गुरुवार को वकीलों से कहा कि वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अपनाएं।

    यह टिप्पणी जस्टिस नरसिम्हा ने जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर के साथ बैठकर मामलों की सुनवाई के दौरान की। दिल्ली में लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंची हवा की गुणवत्ता को देते हुए उन्होंने कहा कि वकीलों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मास्क पहनना ही काफी नहीं'

    सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई वकील तो पहले से ही मास्क बहनर अदालत आ रहे हैं, तब जस्टिस नरसिम्हा ने चेतावनी दी कि सिर्फ मास्क पहनने से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, "यह जहरीली हवा शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है।"

    AQI पहुंचा 428

    बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से गंभीर प्रदूषण स्तर से जूझ रही है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 428 दर्ज किया गया था, जो इस सीजन का पहला गंभीर स्तर था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को भी हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में रही।

    एअर इंडिया प्लेन क्रैश: 'पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया', SC में केंद्र और DGCA का जवाब