'55 मिनट टहलने के बाद हेल्थ खराब...' दिल्ली की जहरीली हवा पर बोले CJI सूर्यकांत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी ठंड और प्रदूषण की मार पड़ रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली के जहरीले हवा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें मॉर्निंग वॉक पर जाने में भी दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने खराब मौसम के कारण वर्चुअल सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से पहले बार के सदस्यों से सलाह लेने की बात कही है।

    CJI सूर्यकांत। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी कपकपाती ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कर और अन्य तरह की बीमारियां झेलनी पड़ रही है। इन सब के बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब भारत के चीफ जस्टिस ने भी अहम टिप्पणी की है।

    CJI सूर्यकांत ने बुधवार को बताया कि उन्हें दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से मॉर्निंग वॉक पर जाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि कल 55 मिनट की वॉक के बाद आज सुबह तक उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी।

    जहरीली हवा से CJI परेशान

    CJI की यह टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट बिहार में SIR की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान, ECI के वकील और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने मामले में आगे की सुनवाई में सबमिशन देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) से पेश होने की रिक्वेस्ट की।

    CJI कांत के यह पूछने पर कि क्या सीनियर वकीलों को फिजिकली पेश होने में दिक्कत दिल्ली के मौजूदा मौसम की वजह से है? इस सवाल का द्विवेदी ने हां में जवाब दिया। SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी इस बात से सहमत थे कि दिल्ली में मौसम खराब है।

    वर्चुअल सुनवाई की वकीलों की मांग

    मौसम ठीक होने तक कुछ समय के लिए सभी हियरिंग को वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट पर, CJI ने कहा कि उन्हें बार मेंबर्स (वकीलों) और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है।

    दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली- एनसीआर में धुंध की एक परत छाई रही। सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 337 रहा, जो दिल्ली-NCR में लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-III के बावजूद बहुत खराब श्रेणी में आता है। इंडिया गेट के आसपास AQI 358 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गाज़ीपुर इलाके के पास AQI 363 रहा।