    दिल्ली से गुजरात: रेप-मर्डर के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तय किया 1,100 किलोमीटर का सफर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:39 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बलात्कार और हत्या के एक आरोपी को पकड़ने के लिए गुजरात तक 1,100 किलोमीटर की यात्रा की। तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर, पुलिस को आरोपी के गुजरात में छिपे होने का पता चला। स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दिल्ली लाया गया।

    दिल्ली पुलिस ने मर्डर-रेप के आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश मिली, जिसके हाथ पर एक आदमी का नाम टैटू बना था। CCTV फुटेज की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए 1,100 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया।

    16 नवंबर को, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी मिली। महिला के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। उसके शरीर के पास एक धारदार हथियार, एक महिला की चप्पलें और एक आदमी की चप्पलें मिलीं।

    मर्डर का केस दर्ज होने के बाद, पुलिस ने CCTV फुटेज को एनालाइज करना शुरू किया। 52 साल की महिला को रेलवे स्टेशन के पास आते देखा गया और कुछ सेकंड बाद, एक जवान आदमी उसी दिशा में चलता हुआ दिखा। उसने वही सफेद और काली चप्पलें पहनी हुई थीं जो बाद में उसकी बॉडी के पास मिलीं। फुटेज में फिर वह आदमी मौके से लौटता हुआ दिखा, मगर इस बार नंगे पैर।

    CCTV की मदद से हुई आरोपी की पहचान

    CCTV फुटेज से पुलिस को उस आदमी की पहचान 23 साल के सलमान उर्फ बोना के तौर हुई, जिसका नाम पहले दो बड़े रॉबरी केस, किडनैपिंग और एक नाबालिग के रेप में आ चुका था। उस पर गुजरात में केस चल रहा था लेकिन वह पेश नहीं हुआ था। मरी हुई महिला के हाथ पर उसके नाम टैटू बना हुआ था।

    सलमान की तलाश उस झुग्गी से शुरू हुई जिसमें वह रहता था, जहां वह नहीं मिला। इस बीच, महिला के परिवार ने उसकी पहचान की और बताया कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी और कुछ समय से गायब थी।

    गुजरात के भरूच से हुई सलमान की गिरफ्तारी

    लगातार सर्विलांस और मुखबिरों के नेटवर्क से मिली खुफिया जानकारी के ज़रिए, पुलिस को पता चला कि सलमान गुजरात के भरूच जिले में एक ईंट भट्टे में छिपा हुआ था जो उस जगह से 1,100 किलोमीटर दूर था जहां महिला की लाश मिली थी। पुलिस के पूछताछ करने पर सलमान ने कबूल किया कि उसने पहले महिला पर हमला किया, फिर उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी।