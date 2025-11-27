'सॉल्यूशन क्या है, हम लगातार निगरानी करेंगे'; दिल्ली में वायू प्रदूषण पर SC सख्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वायु प्रदूषण के मामले को देखते हुए SC का कहना है कि वह इस मुद्दे पर रेगुलर बेसिस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीवाली के आसपास केवल औपचारिक तौर पर मामले की सुनवाई करना सही नहीं है।

दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इस मामले का जिक्र एमिकस यानी कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील ने किया था। दिल्ली एनसीआर में परिस्थिति की तात्कालिकता के कारण इस मामले में जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी।

समस्या की पहचान की जा चुकी है: CJI सीजेआई ने पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका कौन सी जादुई छड़ी चलाकर बताए। हम कौन सा आदेश पारित कर सकते हैं कि आज ही हवा साफ हो जाए। वहीं, इस मामले में सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। समस्या की पहचान की जा चुकी है।