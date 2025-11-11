बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार सख्त, दिल्ली व एनसीआर में शामिल राज्यों से मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हवाओं की गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली सहित एनसीआर में आने वाले राज्यों और शहरों के आला अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है। जिसमें सभी से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई ठोस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का है।

इस दौरान उन्होंने पराली के साथ वाहनों और धूल होने वाले सर्वाधिक प्रदूषण से रोकथाम के कदमों की समीक्षा की है। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री यादव ने इस दौरान अधिकारियों से पराली प्रबंधन के लिए जिलावार योजना तैयार करने और पराली जलाने के मामलों की सालभर निगरानी करने का सुझाव दिया।

सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने के निर्देश इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से पराली को खेतों में ही नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों की उपलब्धता व प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने को भी कहा। बैठक में नगर निगम अधिकारियों से खुले में जलाए वाले कचरों को बिल्कुल न बर्दाश्त करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे सख्ती से निपटा जाए।

इसके साथ उन्होंने वायु प्रदूषण में धूल की बड़ी मात्रा को देखते हुए इससे निपटने के भी पर्याप्त इंतजाम और सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने और राष्ट्रीय राजधानी में इंटेलीजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का भी सुझाव दिया।