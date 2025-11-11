एक-एक दोषी को... दिल्ली बम धमाके पर एक्शन में गृह मंत्री, जांच एजेंसियों को दिए कड़े निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों को ढूंढ निकालने के सख्त निर्देश दिए। लाल किले के पास हुए इस धमाके में 9 लोगों की जान गई और 20 घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शाह ने दिल्ली ब्लास्ट के पीछे हर एक दोषी को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म X पर पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा, "सीनियर अधिकारियों के साथ दिल्ली कार ब्लास्ट पर रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। इस काम में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियों के पूरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा।" सोमवार की शाम को लाल किले के पास कार में हुए तेज धमाके में कम से कम 9 लोग मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए।
धमाके से पास से गुजर रही कम से कम तीन और गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं थी। धमाके का असर इतना जोरदार था कि इंसानी शरीर के अंग और गाड़ियों के पार्ट्स 20-25 मीटर के दायरे में दूर-दूर तक फैल गए।
दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों की तलाश
पुलिस और फायर टीमों के हालात पर काबू करने से पहले पूरे इलाके में तेज आग की लपटें और घना धुआं फैल गया था। ये ब्लास्ट गुड़गांव नंबर प्लेट वाली i20 हैचबैक कार में हुआ था। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि शाम करीब 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। इसी कार में तेज धमाका हुआ, जिसकी वजह से आस-पास की गाड़ियां भी चपेट में आ गई।
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: PM मोदी
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली कार ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी दी जाएगी। पीएम मोदी इस समय भूटान के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने ब्लास्ट के बाद पूरी रात हालात पर नजर रखी। उन्होंने कहा, "आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में जो भयानक घटना हुई, उससे सभी बहुत दुखी हैं। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।"
Chaired review meetings on the Delhi car blast with the senior officials. Instructed them to hunt down each and every culprit behind this incident. Everyone involved in this act will face the full wrath of our agencies. pic.twitter.com/8UO2PYCvoh— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2025
