पाकिस्तान हमले में दिखा 'आतंकवाद', दिल्ली ब्लास्ट पर सिर्फ संवेदना... अमेरिका का दोहरा रवैया फिर उजागर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के पास विस्फोट के बाद विश्व के कई नेताओं और भारत में विदेशी राजदूतों ने शोक जताया है। सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। मंगलवार को तीन और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 12 हो गई।

अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने पोस्ट में किया, हमारी संवेदनाएं विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ हैं। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदना। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग कहा, हम इस घटना से स्तब्ध हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जताया दुख उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पोस्ट किया, दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर सुनकर दुख हुआ। श्रीलंका भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ ने भी भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की।

श्रीलंका के विपक्ष के नेता सजीथ प्रेमदासा ने कहा कि सभी को आतंकवाद के अभिशाप को मिटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पोस्ट किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मालदीव इस कठिन समय में भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है।

नेपाल ने भी जताई संवेदना नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि नेपाल इस दुख की घड़ी में भारत के साथ है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है।

आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा, दिल्ली में हुए विस्फोट से दुखी हूं। हम भारत के लोगों और सरकार के साथ अपना पूर्ण समर्थन जताते हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने भी पीडि़त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने इसे 'हृदय विदारक' बताया।

चीनी राजदूत जू फेइहोंग, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव, जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन, सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी दुख जताया है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने भी दिल्ली में कार विस्फोट पर दुख जताया। ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने भी संवेदना व्यक्त की है।