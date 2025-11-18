Language
    दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के विदेश भागने की आशंका, नेपाल व भूटान सीमा पर सुरक्षा बढ़ी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद, आशंका है कि कुछ आतंकी नेपाल या भूटान भाग सकते हैं। इसलिए, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। एसएसबी सीमा पर कड़ी निगरानी रख रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल कई आतंकियों के नेपाल या भूटान भागने आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

    दार्जिलिंग जिले के पानीटंकी में भारत-नेपाल सीमा और अलीपुरद्वार जिले में जयगांव स्थित भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है।

    इसके अलावा, नेपाल और भूटान से लगने वाली सीमा पर वाहनों की निगरानी के लिए आटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा रहे हैं। सीमा पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

    एसएसबी के उत्तर बंगाल फ्रंटियर के आइजी वंदना सक्सेना ने बताया कि दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे देश में यह अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हर आने-जाने वाले वाहन पर विशेष नजर रखी जा रही है।

    सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है और गश्त भी तेज कर दी गई है। बंगाल में एसएसबी के अधीन कुल 546.6 किलोमीटर सीमा है, जिसमें से सिलिगुड़ी फ्रंटियर के तहत 284 किलोमीटर आता है।