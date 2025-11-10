Language
    Delhi Blast: क्या लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट आतंकी हमला था? अमित शाह ने कर दिया क्लियर

    By Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सुभाष मार्ग पर एक कार में हुए विस्फोट में कुछ लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस और विशेष शाखा की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। एनएसजी और एनआइए की टीमें भी फोरेंसिक जांच कर रही हैं। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर शाम सात बजे एक आइ-20 कार में विस्फोट हुआ। इसमें कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है।

    विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली अपराध शाखा और दिल्ली विशेष शाखा की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए विस्फोट की गहन जांच की जाएगी।

    घटना की गहन जांच शुरू

    गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी और एनआइए की टीमों ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के साथ मिलकर गहन जांच शुरू कर दी है और आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और विशेष शाखा के प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच के प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम सभी आशंकाओं पर विचार कर रहे हैं। हम सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम नतीजे जनता के सामने पेश करेंगे।

    इस बीच, दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।

    जगह-जगह हो रही चेकिंग

    कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित अलग-अलग जगह नाके स्थापित किये जा रहे है। कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा सदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चैक किया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधकों द्वारा अपनें-2 क्षेत्र में असामाजिक तत्वो पर निगरानी रखने हेतु भीड़-भाड़ इलाकों में गश्त पड़ताल करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

    इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया कि अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके साथ ही सभी थाना व क्राइम यूनिट द्वारा भी इलाकों में स्थित होटल, धर्मशालाओं व बाजारों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चेक किया जा रहा है।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)