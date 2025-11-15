Delhi Blast: आतंकियों का 'डेड ड्रॉप' ईमेल हुआ अनलॉक, खुला सीक्रेट बातचीत का सारा राज; ऐसे बनाते थे 'टेरर प्लान'
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पता चला है। जांच में डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जो 'डेड ड्रॉप ईमेल' और सुरक्षित ऐप्स के माध्यम से संवाद करते थे। उमर मोहम्मद ने धमाके वाली i20 चलाई थी, जबकि अन्य दो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास i20 का धमाके में 10 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों को हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल का पता लगा रही है, जिसमें कुछ डॉक्टरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं।
जांच में सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मील शकील, उमर मोहम्मद और शाहिद सईद एक खास तरीके से आपस में संपर्क करते थे। वे एक शेयर्ड ईमेल अकाउंट रखते थे और उसमें ड्राफ्ट बॉक्स में अपने प्लान टाइप करते थे। दूसरे लोग उसी अकाउंट में लॉग इन करके इन ड्राफ्ट्स को पढ़ लेते थे।
कैसे करते थे बातचीत?
इसमें कोई ईमेल नहीं भेजा जाता था, इसलिए इसकी डिजिटल ट्रेसिंग बेहद मुश्किल होती है। इस तरीके को डेड ड्रॉप ईमेल कहा जाता है और कई आतंकी व जासूसी नेटवर्क इसे उपयोग करते हैं। सिर्फ ईमेल ही नहीं, बल्कि Threema, Telegram जैसे सुरक्षित और मुश्किल से ट्रेस होने वाले ऐप्स का भी इस्तेमाल किया गया था।
इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वे अपनी गतिविधियों को छुपाकर रखते थे और निगरानी से बचते थे। सूत्रों के मुताबिक, धमाके वाली i20 कार को चलाने वाला उमर मोहम्मद था। बाकी दो डॉक्टरों मुजम्मिल और सईद को धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बाद में इनके पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया।
यूनिवर्सिटी के कमरे से बन रहा था सारा प्लान
छापों के दौरान पुलिस को दिल्ली के पास इनके किराए के ठिकानों से करीब 3 हजार किलो विस्फोटक, बम बनाने की सामग्री, एक राइफल और गोला-बारूद भी मिला। सूत्रों का कहना है कि ये लोग मुजम्मिल के अल-फलह यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर दिल्ली में धमाके की योजना बना रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।