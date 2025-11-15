Delhi Blast: आतंकियों का 'डेड ड्रॉप' ईमेल हुआ अनलॉक, खुला सीक्रेट बातचीत का सारा राज; ऐसे बनाते थे 'टेरर प्लान'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास i20 का धमाके में 10 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों को हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल का पता लगा रही है, जिसमें कुछ डॉक्टरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच में सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मील शकील, उमर मोहम्मद और शाहिद सईद एक खास तरीके से आपस में संपर्क करते थे। वे एक शेयर्ड ईमेल अकाउंट रखते थे और उसमें ड्राफ्ट बॉक्स में अपने प्लान टाइप करते थे। दूसरे लोग उसी अकाउंट में लॉग इन करके इन ड्राफ्ट्स को पढ़ लेते थे।

कैसे करते थे बातचीत ? इसमें कोई ईमेल नहीं भेजा जाता था, इसलिए इसकी डिजिटल ट्रेसिंग बेहद मुश्किल होती है। इस तरीके को डेड ड्रॉप ईमेल कहा जाता है और कई आतंकी व जासूसी नेटवर्क इसे उपयोग करते हैं। सिर्फ ईमेल ही नहीं, बल्कि Threema, Telegram जैसे सुरक्षित और मुश्किल से ट्रेस होने वाले ऐप्स का भी इस्तेमाल किया गया था।

इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वे अपनी गतिविधियों को छुपाकर रखते थे और निगरानी से बचते थे। सूत्रों के मुताबिक, धमाके वाली i20 कार को चलाने वाला उमर मोहम्मद था। बाकी दो डॉक्टरों मुजम्मिल और सईद को धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बाद में इनके पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया।