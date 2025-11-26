Language
    दिल्ली ब्लास्ट का ऑटो-पायलट मॉड्यूल: IM ऑपरेशन सिस्टम, PAK ऑपरेटिव हैंडल और सीक्रेट चैट... आतंकी हमले के कई राज खुले

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:59 PM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट की जांच में वॉट्सऐप चैट से पता चला कि आरोपी आदिल राथर को पैसों की सख्त जरूरत थी और वह लगातार अपनी सैलरी के लिए मैसेज कर रहा था। जाँच में यह भी सामने आया कि राथर ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल में कोषाध्यक्ष था। फरीदाबाद मॉड्यूल और इंडियन मुजाहिदीन में कई समानताएं पाई गईं, जिनमें पढ़े-लिखे और अमीर परिवारों के लोग शामिल थे।

    दिल्ली ब्लास्ट का ऑटो-पायलट मॉड्यूल

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और खुलासा हुआ है। जांच अधिकारियों को WhatsApp चैट का एक ट्रेल मिला है, जिससे पता चलता है कि एक मुख्य आरोपी पैसे के लिए कितना बेचैन था।

    ये सभी चैट्स आदिल राथर की है जो अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की कस्टडी में है। बता दें आदिल लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का आरोपी है। मैसेज में राथर कह रहा है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है।'

    ये सभी चैट्स राथर के फोन से डिलीट कर दिए गए थे जिसे कथित तौर पर डिजिटल फोरेंसिक टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल के एक स्टाफ से रिकवर किया। जहां राठेर अपनी गिरफ्तारी से पहले काम करता था।

    ये मैसेज 5 से 9 सितंबर के बीच भेजे गये थे। बता दें 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास भयानक आतंकी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा घायल हुए थे।

    WhatsApp चैट्स में क्या था?

    5 सितंबर के अपने पहले मैसेज में, राथर कथित तौर पर स्टाफ से अपनी सैलरी क्रेडिट करने के लिए कह रहा था। जिसमें लिखा था 'गुड आफ़्टरनून, सर.. मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सैलरी क्रेडिट कर दी जाए... (मुझे) पैसों की बहुत जरूरत है।'

    लगभग दो घंटे बाद, उसने फिर से मैसेज किया, जिसमें पैसे सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की थी। उसके मैसेज में लिखा था, 'प्लीज़ इसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने अकाउंट डिटेल्स पहले ही दे दी थीं।'

    अगली सुबह, 6 सितंबर को, उसने फॉलो-अप किया। 'गुड मॉर्निंग, सर। प्लीज़ कर दो। मैं शुक्रगुजार रहूंगा।'

    कुछ घंटे बाद, उसने फिर से मैसेज किया, जिसमें अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बताई, 'सर, सैलरी ASAP चाहिए। पैसे चाहिए।'

    इस थ्रेड पर उसका आखिरी मैसेज, जो 9 सितंबर का था, उसमें लिखा था, 'प्लीज़ कल कर दो। मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, सर।'

    जांच में पता चला कि राठेर को दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के टेरर मॉड्यूल में 'ट्रेजरर' के तौर पर जाना जाता था।

    टेरर मॉड्यूल में ट्रेजरर था आतंकी डॉ. राठेर

    आदिल राथर उन कई कश्मीरी डॉक्टरों में से एक था जो एक 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के सदस्य थे। दूसरे सदस्यों में मुज़म्मिल गनई, शाहीन सईद और उमर-उन-नबी शामिल थे, जिन्होंने 10 नवंबर को विस्फोटक से भरी कार चलाई थी।

    इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपने समकक्षों के साथ मिलकर किया था। जांच टीम फरीदाबाद पहुंची, जहां 2,900 kg विस्फोटक बरामद किए गए। इस मामले से मॉड्यूल की साज़िश का पता चला। गनई और सईद को ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था, और आदिल राथर को बाद में सहारनपुर से पकड़ा गया था।

    इंडियन मुजाहिदीन से प्रेरित था फरीदाबाद मॉड्यूल?

    फरीदाबाद मॉड्यूल और इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेट किए गए मॉड्यूल में कई समानताएं हैं। इन दोनों आतंकी ग्रुप में सिर्फ भारतीय मुसलमान थे और इन दोनों संगठनों के ऑपरेटिव पढ़े-लिखे थे, और कई अमीर परिवारों से थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि दोनों मॉड्यूल में कई समानताएं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जिस तरह से हैंडल किया है, उसमें थोड़ा अंतर है।

    इंडियन मुजाहिदीन पाकिस्तान के बड़े कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसे पूरी तरह से पाकिस्तानी ऑपरेटिव हैंडल कर रहे थे। यह सिर्फ नाम का देसी आतंकी संगठन था, जिसे पूरी तरह से पाकिस्तान ने फंड और हैंडल किया जाता था। हालांकि, दोनों में एक बड़ा अंतर है।

    फरीदाबाद मॉड्यूल में कुछ लोग खुद को कट्टर बनाने वाले थे। वे पढ़े-लिखे और उन्होंने अपने पैसे भी खुद जमा किए थे। इसे जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग संगठन की सोच को मानते थे और जम्मू-कश्मीर पर आतंकी ग्रुप के विचारों में यकीन करते थे।

    ऑटो-पायलट मॉड्यूल पर आधारित था फरीदाबाद मॉड्यूल

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि, फरीदाबाद मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद की सोच से प्रेरित था, जो पाकिस्तान से काम करता है। मॉड्यूल के सदस्य, जिन्हें जम्मू-कश्मीर से मौलवी इरफान अहमद हैंडल करता था, ने अपनी एक जैसी सोच की वजह से एक साथ आने का फैसला किया।

    उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम न करने और देश के बाकी हिस्सों पर ध्यान देने का फैसला किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तभी पाकिस्तान ने दखल दिया और अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स से मदद ली।

    जांच से पता चलता है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के सदस्यों ने अपनी मोटी सैलरी का इस्तेमाल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए किया था। वे न सिर्फ इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट खरीदने में कामयाब रहे, बल्कि एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक एसिड भी हासिल करने में कामयाब रहे। इस मिक्सचर को किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती।

    अधिकारियों का कहना है कि इंडियन मुजाहिदीन की तुलना में, फरीदाबाद मॉड्यूल सच में एक देसी टेरर ग्रुप था। कमांड सेंटर का बड़ा हिस्सा भारत में था और ऑपरेशन के मामले में पाकिस्तान बाद में सामने आया। यह सच है कि यह एक देसी मॉड्यूल था, इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को इस सब में क्लीन चिट मिल जाती है। ISI ने इस मॉड्यूल से सीधे तौर पर बहुत कम डील किया, लेकिन इसके बीज जासूसी एजेंसी ने बोए थे।

    ISI के बाद में शामिल होने की स्ट्रैटजी

    ISI जम्मू और कश्मीर से लोगों को भर्ती कर रही है और फिर उन्हें रेडिकलाइज़ कर रही है। इन लोगों को फिर ऐसे मॉड्यूल की देखरेख का काम सौंपा जाता है। इससे यह पक्का होता है कि पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो, और इसलिए ट्रेल कभी भी उन तक नहीं पहुंचेगा।

    यह ISI की एक सोची-समझी चाल है, और यह भी पक्का करना चाहती है कि टेरर ग्रुप आएं और ऑटोपायलट मोड पर चलें। अधिकारियों का यह भी कहना है कि आगे चलकर, यह वह स्ट्रैटजी है जिसे ISI भारत में ज़्यादा अपनाएगी।

    इस्लामाबाद तक न जाने वाला कोई भी ट्रेल पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। जबकि वापस आने का डर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में होना एक बड़ी चिंता है, दूसरी चिंता भारत का जवाब है।

    पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाब ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी है। इसलिए, अधिकारियों ने यह भी कहा कि वह भविष्य में ऐसी शर्मिंदगी से बचने की कोशिश करेगा।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस और  NDTV के इनपुट के साथ)