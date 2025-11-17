Delhi Blast Case: डॉ शाहीन ने उगला एक और राज, जेल से रच रहा था षड्यंत्र; दिल्ली ब्लास्ट केस में नए नाम का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में हुए कार विस्फोट की जांच के दौरान, साबिर अहमद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलाशीपारा का रहने वाला अहमद इस समय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में न्यायिक हिरासत में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल में रहते हुए उसने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां कैसे कीं। जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट का संबंध आतंकवादियों से है। साबिर अहमद का क्या है कनेक्शन? दिल्ली आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों में से एक डॉ. शाहीन शाहिद से पूछताछ के बाद, जांचकर्ताओं को पता चला कि उन्होंने अलग-अलग सामाजिक समूहों के माध्यम से यह गतिविधि की थी। यह भी पता चला कि डॉ. शाहीन शाहिद हर समूह के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता था। नादिया की जेल में बंद साबिर अहमद उस समूह में सक्रिय था।

साबिर ने कई बार किया देश के खिलाफ प्रचार जांच एजेंसी को पता चला है कि साबिर अहमद कई बार भारत का दुष्प्रचार और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 12 नवंबर की रात को स्पेशल टास्क फोर्स ने पलाशीपारा पुलिस स्टेशन के सहयोग से साबिर के भाई फैजल अहमद को नदिया जिले के बड़ा नालदाहा इलाके से हिरासत में लिया।

हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि बाद में उसे गिरफ्तार किया गया या नहीं। इस घटना के बाद एक सूत्र ने दावा किया कि साबिर जेल में रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था और वह दिल्ली विस्फोट में शामिल हो सकता है।

साबिर के बारे में पुलिस का क्या कहना है? कृष्णानगर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उत्तम घोष ने मीडियाकर्मियों के एक समूह से बात करते हुए कहा, "एसटीएफ कुछ दिन पहले साबिर के भाई को ले गई थी। हालांकि, हमें साबिर के विस्फोटों में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"