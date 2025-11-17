Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast Case: डॉ शाहीन ने उगला एक और राज, जेल से रच रहा था षड्यंत्र; दिल्ली ब्लास्ट केस में नए नाम का खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    दिल्ली कार विस्फोट मामले की जांच में साबिर अहमद नामक एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल में है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उसने जेल में रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। डॉ. शाहीन शाहिद से पूछताछ में पता चला कि साबिर उनके समूह में सक्रिय था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता था। एनआईए ने इस मामले में एक एमबीबीएस छात्र को भी गिरफ्तार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में हुए कार विस्फोट की जांच के दौरान, साबिर अहमद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलाशीपारा का रहने वाला अहमद इस समय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में न्यायिक हिरासत में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल में रहते हुए उसने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां कैसे कीं। जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट का संबंध आतंकवादियों से है।

    साबिर अहमद का क्या है कनेक्शन?

    दिल्ली आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों में से एक डॉ. शाहीन शाहिद से पूछताछ के बाद, जांचकर्ताओं को पता चला कि उन्होंने अलग-अलग सामाजिक समूहों के माध्यम से यह गतिविधि की थी। यह भी पता चला कि डॉ. शाहीन शाहिद हर समूह के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता था। नादिया की जेल में बंद साबिर अहमद उस समूह में सक्रिय था।

    साबिर ने कई बार किया देश के खिलाफ प्रचार

    जांच एजेंसी को पता चला है कि साबिर अहमद कई बार भारत का दुष्प्रचार और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 12 नवंबर की रात को स्पेशल टास्क फोर्स ने पलाशीपारा पुलिस स्टेशन के सहयोग से साबिर के भाई फैजल अहमद को नदिया जिले के बड़ा नालदाहा इलाके से हिरासत में लिया।

    हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि बाद में उसे गिरफ्तार किया गया या नहीं। इस घटना के बाद एक सूत्र ने दावा किया कि साबिर जेल में रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था और वह दिल्ली विस्फोट में शामिल हो सकता है।

    साबिर के बारे में पुलिस का क्या कहना है?

    कृष्णानगर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उत्तम घोष ने मीडियाकर्मियों के एक समूह से बात करते हुए कहा, "एसटीएफ कुछ दिन पहले साबिर के भाई को ले गई थी। हालांकि, हमें साबिर के विस्फोटों में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

    गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में कार विस्फोट के सिलसिले में फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया है। निसार आलम नाम के आरोपी को पिछले शुक्रवार को उत्तरी दिनाजपुर जिले के दालखोला से हिरासत में लिया गया था, जब जांचकर्ताओं ने उसके मोबाइल टावर लोकेशन का पता लगाया था।

    यह भी पढ़ें: सीक्रेट चैट से खुलेंगे राज, हथियारों का भी मिला सुराग... दिल्ली विस्फोट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की Inside Story