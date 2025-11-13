बाबरी का बदला, 26 जनवरी और दीवाली... 32 कारों से पूरे देश को दहलाने की थी साजिश, लाल किला सिर्फ ट्रेलर था?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोजाना अहम सुराग एजेंसियों के हाथ लग रहे हैं। अब इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देशभर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए कुल 32 कारों का इंतजाम किया गया था।

जिसमें विस्फोटक पदार्थ और हाथियार भर कर ले जाने थे। लाल किले के पास आई-20 कार में हुआ ब्लास्ट प्लानिंग का महज एक हिस्सा था। 32 कारों से देश में आतंकी हमले की साजिश NDTV की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में हमले को अंजाम देने के लिए 32 कारों को विस्फोटक सामग्री और हथियार पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इन्ही कारों में एक मारुति सुजुका ब्रेजा, मारुति स्विफ्ट डिजायर और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट शामिल हैं। वहीं अन्य कारों की तलाश में एजेंसियां लगी हुईं हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार 6 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों को दहलाने की साजिश थी। बता दें ये वही तारीख है जब अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया था। 6 दिसंबर को दिल्ली दहलाने की साजिश

जांच एजेंसियों के अनुसार इन कारों को इसलिए हमले के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वे पुरानी और कई बार बेची जा चुकी थीं। ऐसे में पुलिस के लिए उनका पता लगाना मुश्किल था। पुलिस को अभी तक चार गाड़ियों की जानकारी मिली है।

मारुती ब्रेजा (HR87 U 9988) जो हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के परिसर में मिली है। इस पूरे घटनाक्रम में ये संस्थान आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा है। इससे पहले बुधवार देर रात हरियाणा के फरीदाबाद में इकोस्पोर्ट (रजिस्ट्रेशन नंबर DL10 CK 0458) लावारिस हालत में मिली थी। इस कार की पिछली सीट पर एक युवक सोता हुआ मिला उसे हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है।

लाल किले के पास विस्फोट योजना का हिस्सा हमले से पहले डिजायर को सोमवार को जब्त कर लिया गया था। इस कार में एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद मिले थे। लाल किले के पास जिस i20 कार में विस्फोट हुआ था उसमें भारी मात्र में विस्फोटक पदार्थ और अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल का मिश्रण भरा हुआ था।