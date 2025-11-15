दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर की इंटेलीजेंस ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाके के बाद महू के सिद्दीकी परिवार पर जांच एजेंसियों की निगाहें हैं। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इंटेलीजेंस ने रिपोर्ट मांगी है। जवाद का परिवार करोड़ों के घोटाले में आरोपित रहा है।

मूलत: महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी की यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर कार धमाका मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद जवाद की जानकारी जुटाई जाने लगी है। पुलिस मुख्यालय भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि महू में रहते करीब तीन दशक पहले जवाद ने अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया था।

चिटफंड कंपनी के माध्यम से किए इस घोटाले में जवाद ने छोटे भाई हमाद के नाम का इस्तेमाल किया था। जवाद के पिता मौलाना हम्माद सिद्दीकी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से जवाद व हमाद तथा दूसरी पत्नी से अफ्कान सिद्दीकी और एक अन्य संतान है। अफ्कान पर हत्या का आरोप लग चुका है।