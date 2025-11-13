दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, असम में 15 आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। जांच एजेंसियां जगह-जगह छापेमारी कर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच असम में दिल्ली धमाके को लेकर सोशल मीडिया पर किए भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल-मीडिया पोस्ट के संबंध में, पूरे असम में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम ने बताए नाम सीएम बिस्वा के अनुसार, कल की गई 6 गिरफ्तारियों के अलावा, रात भर में रफीजुल अली (बोंगाईगांव), फोरिद उद्दीन लस्कर (हैलाकांडी), इनामुल इस्लाम (लखीमपुर), फिरोज अहमद, पापोन (लखीमपुर), शाहिल शोमन सिकदर, शाहिदुल इस्लाम (बारपेटा) को गिरफ्तार किया है। रकीबुल सुल्तान (बारपेटा), नसीम अकरम (होजई), तस्लीम अहमद (कामरूप), अब्दुर रोहिम मोल्ला बप्पी हुसैन (दक्षिण सलमारा) से गिरफ्तार किया गया है।

सीएम ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश बता दें कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निर्देश के कुछ घंटों बाद हुई, जिन्होंने प्रेस से कहा, “दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेसबुक पर कुछ लोगों ने हमले का समर्थन करने वाले इमोजी और मैसेज पोस्ट किए। यह आतंकवाद को बढ़ावा देना है। हम उनकी पहचान कर रहे हैं और अगर असम के हैं तो गिरफ्तार करेंगे।”

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डीजीपी को सभी ऐसे अकाउंट्स की जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकी घटनाओं का महिमामंडन करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। असम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है क राज्य में राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।