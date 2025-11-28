भारत में 500 के बाद AQI रिपोर्ट क्यों नहीं होती, क्या है इसके पीछे का कारण?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्लीवाले इन दिनों सास लेने के लिए जूझ रहे है। शहर की हवा स्वस्थ लोगों को बीमार और बीमार को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां लोग घर से निकलने से पहले सोच रहे हैं वहीं एक ग्रुप जंतर-मंतर पर आजादी से सांस लेने के अपने हक की मांग कर रहा है।

इन सब के बीच स्विस एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी IQAir ने बुधवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चौंका देने वाला 506 दिखाया। हालांकि, इंडिया के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने इसे 399 से कम बताया, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है।

अलग-अलग इंडेक्स पर उठ रहे सवाल दो अलग-अलग इंडेक्स से यह सवाल उठता है कि ऑफिशियल AQI रीडिंग इंडिपेंडेंट मॉनिटर या उनके अपने डिवाइस से इतनी अलग क्यों होते हैं? आखिर किस पर यकीन किया जाए? असल में बात यह है कि दोनों ही रीडिंग सही हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से। आइये जानते हैं कैसे?

भारत में हवा की गुणवत्ता मापने के लिए SAFAR (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) और SAMEER (Central Pollution Control Board का ऐप) जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता हैं। ये सिस्टम आमतौर पर 500 से ऊपर के AQI वैल्यू को नहीं दिखा पाते।

इसकी वजह राष्ट्रीय AQI स्केल की सीमा है। भारत सरकार ने AQI मानकों को लगभग एक दशक पहले डिजाईन किया था, जब 'बहुत गंभीर प्रदूषण का मतलब 400–500 के बीच माना जाता था। इससे ऊपर कोई सीमा तय नहीं की गई थी।

अमोनिया (NH3) AQI अलग-अलग पैरामीटर पर आधारित एक कैलकुलेटेड इंडेक्स है। यह आम आदमी को एयर क्वालिटी समझने के लिए बनाया गया है। AQI की अलग-अलग कलर-कोडेड रेंज होती हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हवा अच्छी है या ठीक-ठाक या बहुत खराब है और ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 401 और 500 के बीच या 'गंभीर' कैटेगरी में AQI, स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है। ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि लोगों को बाहर जाने या खुले में एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। कंसंट्रेशन बनाम AQI एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन अलग-अलग पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन वैल्यू देते हैं। कंसंट्रेशन से AQI कैलकुलेशन किसी दिए गए दिन का AQI पिछले 24 घंटों के एयर क्वालिटी डेटा का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है। हर पॉल्यूटेंट का एवरेज कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया जाता है और उनके सब-इंडेक्स बनाने के लिए एक फार्मूला में डाला जाता है। इन सब-इंडेक्स में से सबसे ज्यादा वाला ओवरऑल AQI तय करता है। उदाहरण के तौर पर अगर PM2.5 का सब-इंडेक्स 400 है और ओजोन का 300 है, तो AQI 400 होगा। '

AQI कैलकुलेट करते समय आठ पॉल्यूटेंट्स पर विचार किया जाता है। भारत में, AQI निकालने के लिए कम से कम तीन पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन वैल्यू ज़रूरी है, जिनमें से एक पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए। अलग-अलग इंडेक्सिंग पर WHO बनाम भारत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) 24 घंटे के एवरेज के लिए 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर PM2।5 को सुरक्षित मानता है। हालांकि, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) ने 15 माइक्रोग्राम की ज्यादा सख़्त लिमिट तय की है।