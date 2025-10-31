दिल्ली में मौतों की सबसे बड़ी वजह बना वायु प्रदूषण, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। 2023 में, शहर में वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें हुईं, जो कुल मौतों का 15% है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है और प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज (जीबीडी) के अध्ययन में कहा गया है कि 2023 में राष्ट्रीय राजधानी में 15 प्रतिशत मौतों के पीछे बड़ी वजह वायु प्रदूषण रहा।
इंस्टीट्यूट फार हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आइएचएमई) ने इस महीने की शुरुआत में जीबीडी की रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि वायु में मौजूद प्रदूषण के संपर्क में आने से दिल्ली में दो साल पहले अनुमानत: 17,188 मौतें हुईं। इसका मतलब है कि शहर में हर सात में से एक मौत प्रदूषित हवा से जुड़ी थी।
सीधे संबंध के लिए कोई निर्णायक डाटा नहीं
हालांकि, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि वायु प्रदूषण और मौतों के बीच सीधे संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है। जीबीडी का अध्ययन दुनिया की सबसे व्यापक शोध परियोजनाओं में से एक है। यह सभी देशों और आयु वर्गों में लोगों की मृत्यु कैसे होती है और वे कैसे बीमार होते हैं, इसका आकलन करता है।
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) के शोधकर्ताओं ने कहा कि साल-दर-साल उतार-चढ़ाव के बावजूद वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। अक्सर उच्च रक्तचाप या मधुमेह से भी ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है।
इसके लिए प्रदूषणकारी क्षेत्रों में विज्ञान-आधारित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। जब तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार नहीं होता, प्रदूषण से संबंधित बीमारियों, विशेषकर श्वसन संबंधी बीमारियों, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर से स्वास्थ्य संबंधी बोझ बढ़ता रहेगा।
वर्ष 2023 में दिल्ली में होने वाली मौतों के प्रमुख कारण
- वायु प्रदूषण-15 प्रतिशत
- रक्तचाप-12.5 प्रतिशत
- मधुमेह-9 प्रतिशत
- हाई कोलेस्ट्राल-6 प्रतिशत
- हाई बाडी मास इंडेक्स-5.6 प्रतिशत
