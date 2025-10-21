दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आप-बीजेपी आमने-सामने, मंत्री सिरसा बोलें- 'पंजाब सरकार जिम्मेदार'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) फिर आनमे-सामने हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को पंजाब की आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ाने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है, ताकि दिल्ली की हवा जहर बन जाए। पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातों के समर्थन में पंजाब में पराली जलाने का एक कथित वीडियो भी दिखाया।

दिल्ली में प्रदूषण पर आप-बीजेपी में टकराव सिरसा ने कहा, "पंजाब में किसानों को आप सरकार खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है। पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं दीवाली की रात हुईं।" उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण पंजाब में पराली जलाना है। सिरसा ने कहा कि दीवाली से पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 341 था, और दिवाली के बाद यह बढ़कर 356 हो गया, जो केवल 11 अंकों की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा, "हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने लोगों को पारंपरिक तरीके से दीवाली मनाने का मौका दिया है। पटाखों की वजह से दीवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में केवल 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।"

सिरसा का पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला करते हुए सिरसा ने आरोप लगाया कि आप "धर्म की राजनीति" कर रही है। उन्होंने कहा कि हर साल सरकारें दीवाली पर पटाखों को बैन कर देती है लेकिन वहीं दूसरे धार्मिक प्रथाओं पर चुप रहती है। बकरीद पर सड़कों पर खुलेआम जानवरों की कुर्बानी दी जाति है, तब केजरीवाल कुछ नहीं कहते हैं। आम आदमी पार्टी दीवाली को बदनाम कर रही है। दिल्ली के पूर्व सिएम अरविंद केजरीवाल को पर हमला करते हुए सिरसा बोलें, 'आप ईद पर मुस्लिम समुदाय द्वारा बकरों की कुर्बानी को चुनौती देगी? उन्होंने आगे कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वे धार्मिक राजनीति करना बंद करे।"