9 साल की बच्ची पर किए 19 बार चाकू से वार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैसुरु पैलेस के पास मृत मिली नौ साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे 19 बार चाकू मारे गए, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची की गर्दन, छाती, पेट और गुप्तांगों पर चाकू से वार किए गए।

आरोपित की पहचान कर्तिक के रूप में हुई है। उसने बच्ची का अपहरण तब किया जब वह अपने माता-पिता के साथ तंबू में सो रही थी। आरोपित के मेडिकल परीक्षण से पुष्टि हुई कि अपराध के समय वह नशे की हालत में था।