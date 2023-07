मलेशिया के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आगामी 10 जुलाई अर्थात सोमवार से मलेशिया की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक बातचीत के अतिरिक्त प्रधानमंत्री वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बारे में अवगत कराया है।

10 जुलाई को दो दिवसीय मलेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, पीटीआई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आगामी 10 जुलाई अर्थात सोमवार से मलेशिया की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक बातचीत के अतिरिक्त प्रधानमंत्री वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे। दोनों मंत्री साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों ओर से आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। बयान में आगे कहा गया कि पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में भारत और मलेशिया का साझा हित है। दोनों लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी संबंध है। यह रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ा है। तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा मलेशिया बता दें कि मलेशिया भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है और उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में काम करने में सक्षम है।

