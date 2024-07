Defence Budget 2024: रक्षा पर 6.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी मोदी सरकार, कुल बजट का है करीब 13 प्रतिशत

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का सबसे अधिक आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कि भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत हिस्सा है।

As far as the allocation to Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of Rs 6,21,940.85 Crore, which is 12.9 % of total Budget of GoI for FY 2024-25.



The capital outlay of Rs 1,72,000 Crore will further…