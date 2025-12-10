Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल दीपावली, पीएम ने कहा- ये पर्व हमारी सभ्यता की आत्मा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    UNESCO Intangible Heritage List: यूनेस्को ने दिल्ली में हुई अपनी बैठक में दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसे पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली स्थित लाल किले में यूनेस्को की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान यूनेस्को ने दीपावली को इंटेन्जिबिल कल्चरल हेरिटेज (ICH) की लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है।

    यह भारत के लिए गर्व का पल है। यह पहली बार है जब देश में यूनेस्को की बैठक देखने को मिली है। इस बैठक में भारतीय सांस्कृति की पहचान दीपावली अब ICH का हिस्सा बन चुकी है।

    PM मोदी ने दी बधाई

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसपर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा,

    देश और दुनिया के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों के बेहद करीब है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का हिस्सा बनने के बाद दीपावली को दुनियाभर में और अधिक लोकप्रियता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा ऐसे ही शाश्वत में हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

    दिल्ली में हुआ शंखनाद

    यूनेस्को की यह बैठक 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगी। यूनेस्को ने जैसे ही ICH की सूची में संशोधन करते हुए दीपावली को शामिल किया, वैसे ही हर तरफ वंदे मातरम् और भारत माता की जय का शंखनाद हो गया।

    भारत की 15 विरासतें शामिल

    बता दें कि यूनेस्को ने अब तक भारत की 15 चीजों को अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट में कुंभ मेले से लेकर बंगाल की दुर्गा पूजा,गुजरात का गरबा, योग, रामलीला और वैदिक मंत्रों का उच्चारण जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा रामायण की पारंपरिक परफॉर्मेंस का नाम भी इस सूची में दर्ज किया जा चुका है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)