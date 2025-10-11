कोलकाता में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार
कोलकाता के नदियाल इलाके में एक 20 वर्षीय मूक-बधिर युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे हुई थी, जिसके बाद खुफिया सूचना के आधार पर शनिवार सुबह गिरफ्तारी की गई। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली थी खुफिया सूचना
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद खुफिया सूचना के आधार पर नदियाल थाने के अधिकारियों ने छापामारी की और शनिवार सुबह आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि मूकबधिर युवती को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेडिकल जांच की जा रही है।
