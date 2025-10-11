Language
    कोलकाता में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    कोलकाता के नदियाल इलाके में एक 20 वर्षीय मूक-बधिर युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे हुई थी, जिसके बाद खुफिया सूचना के आधार पर शनिवार सुबह गिरफ्तारी की गई। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    कोलकाता में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता के नदियाल इलाके में 20 वर्षीया मूक-बधिर युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कथित घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी की गई। घटना शुक्रवार रात करीब 12.30 बजे हुई।

    मिली थी खुफिया सूचना

    प्राथमिकी दर्ज होने के बाद खुफिया सूचना के आधार पर नदियाल थाने के अधिकारियों ने छापामारी की और शनिवार सुबह आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि मूकबधिर युवती को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेडिकल जांच की जा रही है।

